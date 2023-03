El Carnaval se niega a abandonar las calles tinerfeñas a pesar de que ya han pasado los días más señalados de estas fiestas tan especiales en Canarias. Este fin de semana ha sido posible continuar disfrazándose para acudir a las diferentes citas que se han sucedido a lo largo de la Isla y uno de los encuentros más multitudinarios de estos últimos días ha tenido lugar en La Laguna, que ha celebrado la cuarta edición de su Carnaval Cultural con una asistencia multitudinaria. Los cantantes Lucrecia y Edwin Rivera fueron el plato fuerte de esta última jornada de las fiestas, a las que nos quisieron faltar cientos de familias laguneras que pasaron una tarde diferente al son de la música latina bajo la torre de la Concepción.

Las calles del casco histórico de La Laguna ya llevan algunos días luciendo lentejuelas y plumas debido a los diferentes actos que se han venido desarrollando. Así, el pasado miércoles las actividades se desarrollaron en el entorno de la plaza del Cristo, donde en horario de mañana tuvo lugar el desfile de la Sardina de la Inclusión, que se recuperó tras los años de restricciones debido a la pandemia. El programa de este curioso Carnaval Cultural lagunero también ha incluido diferentes actividades paralelas, como la exposición en el Teatro Leal sobre la historia de la icónica murga de Los Bambones, que conmemora sus 40 años de historia en estas fiestas. Así, los que paseaban por la calle Carrera pudieron acceder al recinto cultural, donde se exponían algunas de las fantasías que ha lucido la murga a lo largo de las décadas.

Pero el epicentro de la fiesta lagunera se encontraba en la plaza de la Concepción donde desde las tres de la tarde se sucedieron las actuaciones musicales mientras el público iba creciendo sin parar. Moise González, quien ha compuesto para esta edición del Carnaval Cultural su canción oficial, Mi carnaval -un tema que no pudo faltar en el concierto de la jornada dominical-, fue uno de los primeros en salir al escenario y declaró que lo de ese día fue "una fiesta y una auténtica fantasía".

Aunque no fueron muchos los asistentes que se animaron a ponerse un disfraz, el Ayuntamiento de La Laguna se encargó de ese detalle y repartió miles de antifaces que se convirtieron en el complemento perfecto para no desentonar en la jornada festiva que, no obstante, comenzó muchas horas antes. Así, por la mañana había sido el turno de los más pequeños de la casa, que pudieron disfrutar de pasacalles y actuaciones de los grupos infantiles del Carnaval, así como de talleres en los que se elaboraron máscaras y gorros y también hubo pintacaras. Así, el ambiente familiar predominó en esta jornada dominical y las parejas de baile fueron las formadas por padres e hijos.

Alrededor de las seis de la tarde ya era complicado caminar por la plaza de la Concepción, donde el público disfrutaba de la actuación de Lucrecia, quien cantó sus grandes éxitos, mientras esperaban con ansias la llegada del plato fuerte de la tarde, Edwin Rivera. Allí, hasta los propios miembros de la Corporación municipal disfrutaron de las actuaciones debidamente ataviados con sus máscaras carnavaleras.

Pero para los que no tenían ganas de tanto ritmo, la plaza de la Junta Suprema, tan solo una calle más allá, ofreció también durante la tarde una variada oferta musical, en este caso con los ritmos más carnavaleros. Murgas, rondallas y agrupaciones cómico-musicales desfilaron desde la plaza del Adelantado y hasta la Junta Suprema llamando la atención de los paseantes y muchas personas que merendaban en las cafeterías se asomaban a la calle para sacar fotos y grabar vídeos de la cabalgata. Al llegar a la Junta Suprema, se sucedieron las actuaciones que hicieron las delicias del público, quien no paró de reír con intervenciones como la de La Chirichota, un grupo que versionó algunas de las canciones más actuales con verdaderos himnos de la música clásica. Con actuaciones como esta, los vecinos de la zona no pudieron evitar asomarse a sus balcones y, desde allí, disfrutaron de la fiesta, que además se dejó notar en las terrazas de la zona de la Concepción, donde muchos locales sacaron a la calle sus barras para servir las consumiciones entre algún que otro antifaz.

Buenos datos

El Ayuntamiento de La Laguna celebró al final de la jornada el éxito de esta cita y cifró en 12.000 personas la asistencia al fin de fiesta. El alcalde Luis Yeray Gutiérrez consideró que la celebración del Carnaval Cultural se ha convertido en una cita ineludible para la ciudadanía de La Laguna, pero también para público procedente de otros puntos de la Isla. "Hablar del Carnaval es hablar de la cultura del municipio, de su historia y de su identidad, a la vez que nos permite reconocer el trabajo de los grupos y personas que a nivel individual han luchado durante décadas para mantener viva la tradición. Y lo han conseguido porque hoy en día son referente del Carnaval de Tenerife", afirmó el regidor quien destacó de este modo el carácter cultural de este encuentro.

Castorcitos, Joroperos Infantil, así como el concursante de La Voz Kids Mario Falero y el cuentacuentos Güicho no quisieron perderse esta cita a la que también acudieron, ya en horario de tarde, la murga Reconectados, la rondalla del Hogar del Pensionista, El Orfeón La Paz, Las Valkirias, Las Marchilongas y Los Bambones. Además de Moise González, Lucrecia y Edwin Rivera, también se subieron al escenario de la torre de la Concepción Virginia Guantanamera y Rafael Flores El Morocho.