¿Qué balance hace del Carnaval 2023?

Como tituló EL DÍA, ha sido un Carnaval de récord. Tanto las galas como los concursos han brillado y mucho, en especial la elección de la reina adulta, que fue un espectáculo de los mejores que se recuerdan. Y elCarnaval en la calle ha sido insuperable; en esa parte somos imbatibles. No hay un Carnaval en el que tenga tal número de personas disfrazadas con calidad en sus fantasías y que no ocurra prácticamente nada porque las incidencias son muy pocas. Para disfrutarlo en la calle, es el mejor Carnaval del mundo.

¿Destacaría algo?

El broche de oro del Carnaval fue el Sábado de Piñata. Santa Cruz estaba todo lleno, no solo el escenario de Francisco La Roche o los de la plaza del Príncipe o La Candelaria, sino también delante del teatro Guimerá se juntaron miles de personas para escuchar a las murgas. La plaza San Francisco estaba a reventar, o la calle del Castillo, en El Orche, El Águila, la plaza del Príncipe... a lo largo de todo el día las más de 420.000 personas se distribuyeron en muchos sitios de la capital.

El día de mayor participación, pero no el de más incidentes o intervenciones.

Es curioso. Efectivamente hubo menos incidentes en el Sábado de Piñata que el Lunes de Carnaval. Eso indica que reinó el espíritu de pasarlo bien en el segundo Carnaval de Día, de no tener problema, que está muy presente desde el día hasta la noche. No me canso de repetir el esfuerzo del personal de Fiestas, que ha hecho un trabajo extraordinario 24/7 para llegar a este Carnaval con menos tiempo y después el operativo de seguridad, Protección Civil, sanitarios... ha funcionado muy bien. No tengo palabras sino de agradecimiento para esos dos valedores.

Está claro que la calle es el escenario natural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Sí, está claro, y debe de seguir siendo así. El cuadrilátero delCarnaval está muy marcado pero creo que la evolución natural es que vuelva a la zona portuaria a medida que se desarrolle el enlace puerto ciudad y que llegue hasta el cantil del muelle, que ahora es zona portuaria. De hecho, cuando se planificó ese muelle que está al lado del Cabildo se denomina muelle delCarnaval. El futuro pasa por ir hacia abajo y no ir hacia arriba.

¿Ha habido problema con los vecinos este año?

Hay algunos vecinos que han mandado algunas cartas. Pocas, pero algunas se han enviado. Nosotros lo que intentamos es cumplir el acuerdo que se tomó con ellos y cerramos el Carnaval a las cinco de la mañana los días flojos, las seis, los días fuertes, e intentar que se cumpla la normativa. Este año hay menor número de toneladas de residuos; han funcionado bastante bien los vasos reutilizables y hay mayor uso de los urinarios.

Una declaración internacional ni da ni quita razones al Carnaval de la calle.

Nosotros estamos en un Carnaval interplanetario; somos número uno del mundo. A nivel de calle no nos gana nadie y en grupos, tenemos más de un centenar y no hay un Carnaval que tenga mayor diversidad que nosotros. Estamos a otro nivel y eso lo demuestra la cantidad de gente que viene de otras islas y de otros lugares del territorio español. Este año hemos tenido más visitantes que nunca al Carnaval, porque la gente quiere disfrutar de una fiesta potente como la nuestra.

¿En un Carnaval se ganan elecciones?

No hay que politizar el Carnaval. Prefiero que salga bien el Carnaval porque es evidente que si ocurre así la gente está contenta y para eso hacemos el esfuerzo desde Fiestas y Servicios Públicos o Seguridad para lograrlo. En esa medida estoy satisfecho políticamente.

¿Qué pone en el debe del Carnaval de este año?

Todos los años tengo esperanzas de que nuestra Cabalgata anunciadora sea más parecida al Coso, que fue extraordinario y la Cabalgata hubo momentos de luces y sombras; espero que algún día lo consigamos, no es fácil.

¿Algo que mejorar en los concursos de murgas o galas?

Todo salió más o menos bien con independencia de que la gente esté de acuerdo con el resultado o haya opiniones para todos los gustos respecto a quien ganó no. Como carnavalero me interesan más cómo salieron los espectáculos y salieron bien.

¿El anuncio de Enrique Camacho de que cierra ciclo como director? ¿Lo convencerá para continuar en 2024?

Hablaremos, pero este año es especial; hay elecciones y por lo primero que tengo que hacer es ganar y conseguir volver ser alcalde y luego habrá que sentarse.

¿Lo más satisfactorio?

Lo más satisfactorio es lo bien que me lo pasé, porque disfruté del Carnaval desde la organización y también como un carnavalero más y salí cinco días.