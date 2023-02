El Carnaval de Puerto de la Cruz no se entiende sin el Mascarita Ponte Tacón, y un año más la expectación creada no defraudó a las miles de personas que no perdieron detalle de las locuras de los centenares de Mascaritas.

Cuerpo lució más de uno, siempre alzados en esos tacones de escándalo y de vértigo en una carrera donde lo que menos importa es el final, salvo, claro, para el Mascarita más veloz. La fiesta fue total en el pelotón del vacilón, que se tomó su tiempo superando los obstáculos que la organización dispuso a lo largo del recorrido y ante los que se arremolinaba el público, móvil en mano para inmortalizar el momento.

Sin duda, un espectáculo no solo digno de ver sino también de contar y compartir, sobre todo por las risas que jalonan un show inmersivo en talento, creatividad y ganas de pasarlo bien en apenas un kilómetro de recorrido, un itinerario que varió en su llegada, dirigiendo las miradas al recinto carnavalero, lugar de encuentro para que las mascaritas pudiesen exhibir sus mejores galas, aunque solo aquellas que no se dejaron medio disfraz por el camino, porque del Mascarita solo se sabe cómo se empieza, pero no cómo, ni dónde, ni cuándo se acaba. Y quizás ahí reside esa magia de la improvisación que domina tan bien Lupita que, entre tacón y tacón, entre canción y canción, no duda en sacar todo su desparpajo como maestra de ceremonias, tan a tono con esta fiesta única en el mundo.

El Paseo Colón acogerá esta tarde, desde las 16:30 horas, el Coso apoteosis del Carnaval de la ciudad turística

Este año se unió a Lupita, Los Salvapantallas, además de la madrina, la reconocida artista cubana Laritza Bacallao, quien entregó los premios de las distintas categorías y que además ofreció lo mejor de su repertorio en una actuación especial, el mejor aperitivo de una Noche de Carnaval muy especial que incluyó la actuación de la orquesta Maquinaria y con una alineación de Champions en la zona Dj de la calle Perdomo, capitaneada por Renzo El Selector, que hizo las delicias de las miles de personas que tienen subrayado en rojo de locura, pasión y espectáculo –y mucho tacón-, da igual los años que pasen, este viernes de Piñata en Santa Cruz y de Carnaval puro y duro en la ciudad turística.

El color, la música y el ritmo tienen una cita ineludible dentro del programa de la fiesta con el Coso apoteosis del Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz, que desde las 16:30 horas de esta tarde protagonizará un desfile que partirá desde el Paseo de Colón, la zona más turística de la ciudad.

Con el Complejo Turístico Costa Martiánez de testigo, se espera la afluencia masiva de residentes y también de los turistas que llenan los hoteles de la ciudad, en un encuentro que congregará a más de 30 grupos carnavaleros que hacen de esta fiesta una celebración única que discurrirá por el recorrido tradicional, para terminar allí donde empieza la Noche del Carnava,l en la mítica Plaza del Charco y en el entorno de la calle Perdomo, donde grupos y mascaritas disfrutarán también, en armonía y mucho vacilón, de la mejor verbena del Carnaval portuense.