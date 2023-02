La mayoría de los diseñadores participantes en la gala de la reina muestran su sorpresa por el regalo de unas bolsitas con muestras de telas del traje que hizo Santi Castro al jurado, a la vez que exigen regular la visita que realiza el tribunal encargado de valorar las fantasías cuando acude a la trasera del escenario a verlos de cerca.

Daniel Pages. El autor del traje patrocinado por McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, que recibió el título de primera dama de honor, reconoce que «en las bases del concurso de elección de la reina no está prohibido explícitamente que se puedan entregar detalles al jurado». «El vacío legal se combate con la ética», sentencia el creador palmero, que asegura que «no tiene conocimiento de que este tipo de acciones se haya hecho antes». Cuando se le pregunta si esta acción puede condicionar la opinión del tribunal calificador, Daniel Pages asegura: «obviamente, sí afecta; por eso se hace». De cara al futuro, asegura que se regulará este tipo de prácticas «para permitirlo o para prohibirlo, pero se tratará en próximas reuniones».

Sedomir Rodríguez de la Sierra. Sedomir Rodríguez de la Sierra, diseñador que se alzó con el título de segunda dama de honor en representación del Centro Comercial Alcampo-La Laguna, asegura que «gracias a la información de El DÍA nos enteramos de esta práctica», lo que considera «incomprensible». «El año pasado se entregó un dossier a cada jurado. No está regulado por las bases y no se ha regulado porque no fue público y notorio, creando un precedente que este año ha ido a más. Ahora ya no es solo un dossier sino una muestra del traje y un detalle según la información. Si no está en las bases, para que todos los diseñadores tengan la misma información, ¿por que no es pública esta posibilidad?, si no tiene nada de malo, como se plantea, ¿por qué nos venimos a enterar hoy que se están haciendo estos regalos y que hay otra posibilidad de explicar al jurado la elaboración de la fantasía?», continúa el diseñador.

«Estamos perplejos con esta situación. Creo que este tipo de situaciones crean una situación de desventaja ante la valoración del jurado, solo la del backstage es una parte muy importante de la puntuación global (30%) y esto puede determinar quién será la reina. Pero además también condiciona el resto».

«Es una pena que estas actuaciones ensombrezcan no solo este reinado sino también el anterior. Es necesario que se refleje en las bases y que se esté muy pendiente de este tipo de actuaciones para que no vuelvan a suceder. Para nosotros la reina es la reina y esperamos que esto no vuelva a suceder», añade Sedomir Rodríguez.

Alfonso Baute. El creador de la fantasía que recibió el título de tercera dama de honor, en representación de Iberostar Hotels & Resorts, explica que «las bases no dicen nada al respecto» sobre hasta dónde llegar durante la visita del jurado a la trasera del escenario para conocer las fantasías. «Se nos invita a leerles la inspiración o los materiales aunque eso este año ha cambiado y algunos hemos defendido nuestro trabajo de otra manera».

Cuando se le pregunta si este tipo de presentes puede condicionar el veredicto, Baute es categórico: «Me consta que ese detalle ha cautivado al jurado», para pedir «jugar en las mismas condiciones todos». «Podría decir mucho más pero me quedo con la felicidad de mi tercera dama», finaliza.

Jonathan Suárez. «¿Tú crees que sirve de algo que le regales un pedazo de tela plastificada al jurado si el traje es un truño?». Jonathan Suárez lo tiene claro: «Desde que vi la fantasía lo tuve claro y felicité a Santi Castro porque no había comparación y estaba claro la reina: su traje. Era indiscutible».

Para Jonathan Suárez, «Santi Castro hizo un trabajo novedoso. Si yo el próximo año encuentro materiales originales posiblemente haría lo mismo, como ocurrió con Cavi Lladó, que puso unos paneles explicando el proceso de elaboración, o Alfonso Baute, que mostró el uso de los tapones en la elaboración de su fantasía. El año pasado Alexis Santana también recurrió a unas pantallas para explicar cómo confeccionó su fantasía; «todo eso enriquece».

Cavi Lladó. Para Carolina Hernández, la noticia del regalo con la muestra de la tela al jurado le cogió por sorpresa al leer la información. «No sabía nada», para recordar que en las bases «no se pone nada de que no puedas hacerlo».

RP Diseños. Rayco Ramírez, de la firma RP Diseños, también admite su desconocimiento del regalo al jurado, para advertir del vacío legal que existe en las bases, que no se especifica. «No puedo hablar porque no vi lo que pasó».

Creaciones de la Rosa. Tampoco Héctor de la Rosa conocía los hechos, y reitera que las bases no dicen nada al respecto, «si bien se podría añadir alguna cláusula». En su opinión, «deberían estar prohibidos ese tipo de detalles ya que los que no tengamos empresas patrocinadoras fuertes no tendríamos manera de ofrecer detalles al jurado». «No creo que haya ayudado a modificar la nota del jurado», para asegurar que «realmente Santi llevaba un traje ganador».

Creaciones Santana. Javier Santana tampoco sabía del regalo al jurado y apuesta por regular en bases de cara el futuro en qué debe consistir la visita del jurado para ver de cerca los trajes detrás del escenario, sin descartar que este tipo de presentes pueda influir en la puntuación final del jurado.

Dámaso Ramos. «Después de 25 años lo único que te puedo decir es que cada una baila en su plaza; no hay unión», se lamenta el creador, que teme por el futuro del Carnaval «por estas polémicas y acciones que quitan las ganas de seguir».

El diseñador cree que el veredicto del jurado estuvo bien en su mayoría, si bien es partidario de que se designen personas que valoren la artesanía de cada fantasía y no en función del número de seguidores que tengan en las redes sociales y «todo esto afecta al final de una deliberación».

El resto de diseñadores, como Alexis Santana, pidieron mantenerse al margen del debate que se ha suscitado después de que, por sorpresa, se conociera lo que ocurrió antes de la deliberación.