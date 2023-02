¿Qué recuerdos mantiene de su elección como reina del primer Carnaval de Santa Cruz celebrado en verano?

Fue una edición atípica porque la gala se celebró en verano por la pandemia y eso también a veces se olvida, y fue un Carnaval esperado. Recuerdo esa noche con muchísimas emociones y con felicidad absoluta porque soy la soberana que ha tenido menos tiempo de reinado; ya le dije a nuestro alcalde que me deben otros seis meses (se ríe). Estoy contenta de poder entregar el cetro hoy, ya que me mentalicé en junio que en febrero tendría que soltarlo sí o sí.

¿La realidad supera las expectativas que imaginó cuando soñó ser reina del Carnaval?

Me sorprendió bastante porque había idealizado el momento y cuando pasa ocurre lo contrario; me ha sorprendido bastante el Carnaval por dentro. Muchas veces creamos unas expectativas que luego son contrarias.

¿Pero son mejores?

Sí, la realidad ha sido superior a lo que había imaginado.

¿Ser reina del Carnaval le cambia la vida?

Ser reina del Carnaval cambia la vida... depende de cómo lo veas porque en el ámbito laboral no varía nada, básicamente. Me cambió la vida porque puse una meta y lo logré, y yo dije: todo lo que se me ponga por delante puedo con eso y con mucho más.

¿Su meta era ser reina?

Sí, totalmente. Y eso es como la meta más grande que me dije y me demostré a mí misma que pude agarrar el cetro. No te cambia la vida que tú digas: ¡guau!, de la noche a la mañana. Es cierto que te cambia la vida un poquito las primeras semanas con las emociones, la Cabalgata... pero una vez que acaba el Carnaval vuelves a tu vida normal.

¿Qué espera de la gala de esta noche, tras los ensayos en los que ya ha participado?

Solo te puedo decir que el opening de la gala es espectacular. Soy bastante protagonista, y se lo debo agradecer al equipo de dirección de la gala; creo que va a ser un total espectáculo. Espero un opening mucho más alto incluso que cuando yo fui elegida reina.

¿Una obertura más espectacular por número de participantes, por calidad...?

Tanto en participación como en calidad será superior el opening de esta noche que el que vimos en la gala de junio que estuvo marcada por el chanelazo, que nos dejó un súper nivel. Este año también tenemos nivel con Carlos Rivera, al que ya conocemos. Vamos a ver si supera el chanelazo. Tengo expectativas bastante altas en cuanto a la elección de la reina de esta noche. Tengo ganas de que llegue esta noche el momento de la sucesión.

¿Desea entregar el cetro a su sucesora?

Sí, totalmente (se ríe). Cuando llegue el momento, entregaré el cetro. Le diré a la nueva reina: Toma, mi niña, aquí tienes tu premio y me voy; suerte (se ríe).

¿Carlos Rivera está a la altura de Chanel?

Sí, Carlos Rivera es un artistazo de los pies a la cabeza, pero es verdad que el chanelazo dejó un nivel en la gala bastante alto. Hubo mucha gente que vino a ver a Chanel y el opening de junio fue bastante brutal. Carlos Rivera es un artista enorme.

También participarán otros artistas, como Las K-Narias, Adexe y Nau...

Sí, Jadel, Nía... también. Estoy muy bien acompañada en la gala.

¿Va a salir bailando o cantando en la gala?

No te puedo dar ese spoiler (se ríe). Solo te avanzo que voy a salir con Nía a la derecha y con Jadel a la izquierda. Así que ya se pueden hacer a la idea.

O sea... protagonizará un momento musical de la velada.

Sí, es un momento musical en la obertura. Ellos hicieron un tema en el que hablan de mí y yo los acompaño como la reina bailando el tema. Vamos a ver si todo sale como Enrique Camacho planea, porque estará muy bien.

Vive esta gala sin los nervios de la edición de junio pasado cuando estuvo salpicada por la polémica de los pesos.

Cierto, pero también estoy nerviosa porque no toco el traje desde el mes de junio, me refiero a ponerme el traje, colocarme el tocado... y no me encuentro igual físicamente y quieras o no tengo esos nervios ahí. Creo que estoy más nerviosa ahora que voy a entregar el cetro que cuando desfilé en la gala en la que fui proclamada reina del Carnaval. ¡Entonces me preparé tanto y ahora no me he preparado, nada!

Sale en la obertura con el traje de reina.

Sí, salgo con la fantasía con la que fui elegida reina en junio. La idea es caminar desde una carroza a la plataforma giratoria del escenario. Suena muy bonito pero a la hora de llevarlo a cabo tiene su cosa.

O sea, llegará entre el público en carroza y de ahí pasará al escenario.

Sí, efectivamente. Salgo entre el público con la carroza, que vamos a menos diez, con la responsabilidad de controlar el peso y el traje de la fantasía con el vehículo en movimiento, lo que me tiene un poco asustadita, pero sé que voy a poder con eso. Y de ahí, al giratorio con la fantasía; queda a la misma altura de la carroza. Se puede hacer porque ya está ensayado y se puede hacer. Una cosa es cuando te lo cuentan y otra cuando te ves en la situación; hay que practicarlo y va a salir bien.

A priori y sin conocer la obertura, parece uno de los platos fuertes del inicio de la gala.

Sí, sí, es uno de los platos fuertes del inicio de la gala.

Y sobre todo llamativo porque la gente no se lo espera.

Solo te puedo decir que mi novio, que me ha estado acompañando a todos los ensayos, me dice que ese momento va a estar no brutal sino lo siguiente. Como yo lo vivo desde el traje no veo cómo es, pero desde el público dice que va a estar bastante impresionante; vamos a ver qué sale.

De lo visto en la obertura... ¿destaca algún momento?

Hay una parte que protagoniza un grupo coreográfico que baila a ritmo de hip hop en un pulso de los bailes urbanos; es uno de mis momentos favoritos.

Esta noche desfilan quince candidatas, cuatro más que en la gala del pasado mes de junio.

Sí. Creo que es bueno porque entiendo que habrá más nivel; cuantas más candidatas, mejor, porque es más difícil para elegir a la reina y es más espectáculo, y también quiere decir que hay más firmas comerciales que han apostado por las aspirantes y el Carnaval. Después de la edición de junio, muchos diseñadores vienen con grandes expectativas, tal vez porque alguno se quedó un poco decepcionado en junio pasado y ahora vienen más fuerte.

¿Cuál es su diseñador favorito para ganar esta noche?

Santi Castro, el mío, no te puedo decir otra cosa, aunque también tiro por Cavi Lladó y por su candidata, Maite Gutiérrez, que es una amiga y mantengo ahí el pulso al cincuenta por ciento.

¿Se decanta por Santi Castro y por Cavi Lladó por amistad o porque lo que ha visto de sus trajes le ha sorprendido?

Lo hago por amistad, por el equipo y por los vestidos. Cuando los vi dije: esto puede protagonizar un momento fuerte sobre el escenario.

Es un año importante para Maite Gutiérrez en su segunda oportunidad y tras el momento que superó en junio.

Sí, este año Cavi Lladó y Santi Castro vienen pisando fuerte, pero vamos a ver porque todo depende del jurado tan polémico que tenemos este año.

En la obertura saldré con Nía y Jadel, que dedicarán un tema a la reina del Carnaval

¿Considera polémico el jurado de este año por las recusaciones contra dos?

Siempre hay una polémica con el jurado. En esta edición me he dado cuenta del amiguismo que hay entre algún miembro del jurado con el diseñador, de alguna manguita que canta mucho... Incluso hoy (por ayer) me mojé y puse en mis redes sociales que creo que hay bastantes profesionales en la Isla para llenar el jurado y que reine el trabajo y que sean recompensados los diseñadores en función de la labor que han realizado. Vamos a ver qué pasa.

Entiendo que no le ha gustado mucho el jurado de este año.

No me gusta mucho, la verdad.

¿Cuestiona también al jurado de su proclamación en junio?

El jurado de la gala en la que fui proclamada reina del Carnaval estaba perfecto.

Pero, ¿no le gusta porque traen a personas de fuera?

También me llamó la atención que en el jurado solo hay dos o tres mujeres y echo de menos que no se cuente con alguna reina o modelos, bailarinas... Mujeres que pueden valorar el trabajo mucho más; Carlos Gómez es un modelo profesional que valora la belleza de la chica, pero nada más.

¿Carlos Gómez no tiene criterio artístico para valorar una candidata de reina?

Creo que Carlos Gómez –que fue recusado– tiene bastante criterio artístico en el Carnaval por el amiguismo que tiene ahí dentro. En mi gala también lo llamaron como jurado y tres o cuatro diseñadores lo impugnaron y finalmente lo quitaron. Si ya estás cuestionado un año, no entiendo que vuelvan a designarlo al año siguiente.

¿Espera el momento de la entrega del cetro como quien se quita un peso de encima?

Sinceramente sí. Lo hago con ganas, para respirar ya. Me da pena porque termina mi reinado, pero tengo ganas que llegue ese momento; quiero dar el protagonismo a mi sucesora y no sentirme observada por cualquier cosa que uno haga; ahora pasaré a la historia como reina del Carnaval 2022.