Acude por segunda vez al Carnaval de Tenerife como artista invitado. Vuelve a pisar el escenario del Carnaval pero esta vez con todas las de la ley. Se presenta un espectáculo como es debido, con el público delante, cantando y disfrutando junto a todo el equipo. «Tenerife siempre me recibe desde hace muchos años, por eso cuando hay una oportunidad me gusta estar aquí». Para la elección de la reina se ha hecho una selección musical particular, prestando atención a una modificación de una canción suya que habla especialmente del Carnaval. ‘Va a haber mucho baile y algunas canciones del recuerdo», añade el intérprete mexicano.

Su estancia en la isla coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, «Sincerándome». El artista confiesa que se trata de un disco entero de canciones llenas de corazón y momentos importantes de su vida. «Creo que cuando uno muestra su lado más vulnerable, llega mucho más directo a los corazones de las personas. Todos vivimos cosas similares, amamos de forma similar y esas canciones encuentran dueño en cada lugar y cada hogar. A eso es a lo que yo he querido cantar esta vez». Rivera señala lo importante que es para él poder sacar música tan personal y que coincida en el tiempo con algo tan relevante como es el Carnaval. A finales del próximo mes de Julio volverá a visitar Tenerife con motivo de su gira «Un tour a todas partes». Durante la rueda de prensa, el alcalde de Santa Cruz trajo al recuerdo las actuaciones de artistas que han hecho historia en el Carnaval chicharrero, caso de Chayanne o el vínculo de Celia Cruz, mientras que el director artístico, Camacho, agradeció la exquisita predisposición mostrada por el intérprete mexicano para colaborar con la fiesta chicharrera, por lo que era de justicia permitir el reencuentro con el público tras el covid.