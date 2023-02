Santa Cruz le declara la guerra a los residuos y lo hace con el primer Plan de Prevención y Gestión que se realiza al amparo de la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza que se aprobó el pasado 18 de enero con cuatro acciones concretas: reducir el número de residuos ‘sin clasificar’, más recogida selectiva, una eficiente limpieza de las calles –a penas se dan dos horas para que la ciudad recupere la normalidad según acaban los bailes y comentar la concienciación entre la población; se trata de un operativo para dejar impoluta la ciudad que en los casi diez días de fiesta en la calle prevé reunir a más de 800.000 personas

El alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez, compareció en rueda de prensa junto con los concejales de Servicios Públicos, el popular Carlos Tarife, y el responsable de Fiestas, Alfonso Cabello. Y no le tembló la voz al regidor municipal cuando, entendiendo el espíritu festivo del Carnaval, lanzó un mensaje claro a la población. «Junto con todas las campañas de concienciación y la programación para que la ciudad amanezca en óptimas condiciones, el Carnaval no son fechas para ensuciar más». Y también se mostró tajante cuando se le preguntó sobre las sanciones por orinar en la vía pública. «No conozco ninguna ciudad del mundo donde se autorice esta acción; igual si me entero qué sitio lo permite estudiamos el caso e igual lo copiamos».

Eso después de recordar que la Policía local no tiene indicaciones expresas de sancionar a quienes decidan aliviar su vejiga en la vía pública, aunque... están facultados y la ordenanza contempla esa sanción. Es más el propio concejal de Servicios Públicos, el popular Carlos Tarife, recordó que la multa ya estaba prevista en el pasado, solo que en la revisión se ha incrementado la cuantías.

Más allá de instar a la colaboración y conciencia ciudadana, tanto el alcalde como los miembros del equipo de gobierno dieron los datos del operativo especial previsto para mantener limpia la ciudad durante el Carnaval de calle: más de 100 trabajadores y 40 vehículos y diferente maquinaria, para limpiar cada día la capital, en la que se instalarán unos 325 urinarios. De ellos, sesenta lo aporta la empresa Valoriza y los 265 restantes han sido contratados por la Concejalía de Fiestas.

Ubicación de urinarios

Estos servicios, previstos para ambos sexos, se instalarán en General Gutiérrez, plaza Weyler y Méndez Núñez, Orche y Méndez Núñez con Robayna, Ruiz de Padrón avenida Francisco La Roche frente a bar el Capricho, avenida Marítima y plaza de España, además de en La Marina.

También el alcalde se refirió a la coordinación entre áreas y empresas del ayuntamiento, caso de Servicios Municipales y Fiestas, así como Seguridad Ciudadana, la Fundación Santa Cruz Sostenible, Valoriza, Ecoembes, Ecovidrio… en aras de lograr disminuir el número de residuos en la vía pública. «El objetivo fundamental de este Plan de Gestión es lograr reducir en más de un 8 por ciento la cantidad de residuos denominados sin clasificar», se trazan las autoridades de Santa Cruz desde la Cabalgata anunciadora de este viernes y hasta el Domingo de Piñata.

Más acciones concretas

El primer Plan de Prevención y Gestión de Residuos establece acciones concretas a nivel carnavalero que sale a disfrutar de la fiesta en la calle. Apelando a la sensibilización medioambiental, el concejal de Servicios Públicos recordó la obligación de todos los kioscos y establecimientos en dispensar vasos reutilizables, que se venderán a un mínimo de un euro. ¿Por qué ese precio? Para fomentar precisamente la conciencia entre los usuarios, lo que Tarife cree que se traducirá en que «veremos por la calle a los participantes en el Carnaval de calle con vasos con un clip y collar en los sitios donde se celebran los bailes».

El Plan prohíbe la dispensa de cristal, plásticos de un solo uso, tetrabrik y latas, quedando prohibida a los kioskos y bares la entrega de cualquier tipo de envase. Además, cada establecimiento deberá gestionar separadamente los residuos de los envases generados en el propio local, y servirán preferentemente botellas de vidrio (retornables), cervezas de barril y bebidas refrescantes de grifo. Para facilitar el uso de vasos reutilizables, la propia organización del Carnaval ha encargado 30.000 unidades que se cobrarán a un mínimo de un euro, como medida disuasoria para evitar la generación de más desechos. Y además se activarán cuadrillas y patrullas económicas que invitarán a los carnavaleros a disfrutar de la fiesta con respeto al medio ambiente con el reto de reducir el impacto medioambiental, la reducción de residuos, y por supuesto que cada mañana la capital amanezca perfectamente limpia para que la fiesta continúe.

Los objetivos de dicho plan son la reducción de la generación de residuos fracción resto, en concreto un 8,13%, mismo porcentaje que se está logrando en la ciudad desde 2019. También se fomenta la recogida separada de envases, vidrio y papel/cartón; ejecutar de manera eficiente el plan de acción después de cada jornada de fiesta e impulsar la concienciación de la ciudadanía y del sector servicios (bares, restaurantes, comercios…).