¿Qué pensó cuando le salió el número 15, que significa que cierra el desfile de mañana? ¿Era su número favorito?

A priori quería que me saliera uno de los últimos números del desfile; cuando me tocó el quince dije: «Este es mi número». No quería salir una de las primeras, sino quería de las últimas y me tocó el de final, final (se ríe).

¿Quién es Elena Rodríguez?

Es una chica trabajadora, ilusionada, risueña y luchadora.

¿Carnavalera?

No soy muy fiestera pero el Carnaval hace que saque mi lado más festivo.

¿Ha militado alguna vez en un grupo del Carnaval?

No, en grupos del Carnaval no he participado; esta es mi primera vez.

¿Cómo llega a presentarse a candidata a reina?

Conozco a mi diseñador, Jorge González Santana, desde siempre porque somos del mismo pueblo. La oportunidad surge en 2019, cuando me toca entregar la corona que había ganado en las fiestas de la edición anterior y Jorge presentó la gala de Pedro Álvarez. Ahí me dijo que algún día me iba a llamar para presentarme como candidata a reina del Carnaval y... ese día llegó este año.

Jorge tiene el corazón partido con dos candidatas...

Si (se ríe), aunque la relación entre Alba Olmos (representante de Real Club Náutico de Tenerife y Almacenes y El Kilo) es muy buena. Al fin y al cabo somos compañeras en esta experiencia, además es muy simpática; es un amor.

¿Por qué presentarse a candidata a reina del Carnaval?

He estado metida en el mundo de la moda desde que tengo 15 o 16 años... Presentarte a reina del Carnaval es el objetivo final de quien está en este mundo de la moda, al que quiere llegar toda aquella que participa en concursos de belleza.

¿Cree que ser reina del Carnaval podría suponer un impulso en su carrera profesional en el mundo de la moda?

Creo que sí, creo que ayudaría bastante.

¿Estudia o trabaja?

Trabajo, porque en mi familia tenemos un criadero canino y un centro hípico –desde hace más de veinte años– en La Esperanza. No me dan los minutos que tiene el día para más. Yo soy auxiliar de Veterinaria, por lo que mi vocación y mi vida laboral van unidas.

Sorprende este año el alto número de candidatas que tienen hijos...

Si, no es mi caso, pero la verdad que me he planteado cómo lo hacen, porque si a mí me cuesta compaginarlo con el trabajo no me quiero ni imaginar el esfuerzo que realizan ellas para poder participar como aspirantes a reinas del Carnaval. Es un logro.

Además de sus compromisos laborales, ¿saca tiempo también para colaborar en la confección de su traje en el taller de su diseñador?

He ido pocas veces, cuando tengo que hacer pruebas de mi fantasía. El tiempo no me da para más; esos días aprovecho y me quedo un ratito más...

¿Había costumbre en casa de reunirse a ver y comentar las galas del Carnaval?

La gala es el certamen del Carnaval que más vemos; en mi familia hay tradición de reunirnos para ver el espectáculo.

¿Cuál va a ser la reacción del público cuando vea su fantasía?

No se van a esperar ni la fantasía ni el conjunto... va a chocar.

¿Es un traje ganador?

Totalmente. Me gusta todo el traje; el conjunto de la fantasía, lo que cuenta... Si falta una cosa, no encajaría. Me encanta.

¿Es más de Carnaval de calle o de los concursos?

Siempre he sido más del Carnaval de calle; todos vamos a la calle a disfrutar, sobre todo cuando eres joven. Ahora con esta experiencia la verdad que reconozco que me apasiona y hasta me planteo que es casi tan bonito vivir estos preparativos como salir al Carnaval de calle.

¿Se corresponde la realidad a las expectativas que tenía cuando imaginó ser candidata?

Estoy viviendo esta experiencia como aspirante a reina de forma muy parecido a como lo había imaginado. Estoy muy contenta.

¿De qué cree que le servirá vivir esta experiencia como candidata a reina?

Es una demostración de constancia; lo que más me va a cambiar es que yo soy muy tímida y salir delante de tanta gente y tener que luchar mi fantasía creo que me va a forzar a cambiar mi forma de ser. Si salgo tímida no transmito... Es el cambio más importante que afronto.

¿Se ha probado ya el traje? ¿Es muy pesado?

Hemos hecho ya prueba con el peso similar y todo está bien.

¿Ha ido al gimnasio para prepararse a llevar el traje?

No, además con la actividad que tengo en el centro hípico... ya es similar al gimnasio, pero en la vida laboral (se ríe).

¿Se plantea volver a repetir esta experiencia si no es elegida reina del Carnaval?

Si se me diera la oportunidad, sí. Es una experiencia que me está gustando bastante.

¿Qué le parece que Carlos Rivera sea uno de los cantantes de la gala de mañana?

Me parece bien. Aunque no me lo esperaba, me gusta bastante; además, mi tía me dijo que quería ir a un concierto suyo, así que ya se lo ahorra porque lo verá en la gala (se ríe).