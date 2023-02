Tirón de orejas a las directivas de las comparsas. Teniendo 1.600 localidades reservadas para ellos, no es de recibo que haya gente que se quedara sin poder entrar al Recinto Ferial, con uno de los laterales prácticamente vacío.

El concurso empieza con retraso y no exento de polémica por el cambio en el orden de actuación de Los Rumberos. Se abre boca con la cantera de Tropicana y Joroperos, que dejan paso a Valleiros en el homenaje que rinden al recordado Isauro Rivero. Suenan los tambores en su honor y hasta los tocados quieren tocar el suelo que pisa el cuerpo de baile.

Río Orinoco y la Extravaganza de Daniel Baute dan el pistoletazo de salida al concurso. La parranda se recrea en un popurrí de los 80, aunque por momentos les cuesta encontrar la afinación. Los tocados quitan lustre a algunas de las figuras de los bailarines, pero no pueden ocultar los problemas de coordinación en el grupo. El colorido de su fantasía y las mariposas reman a su favor en una foto final que se desdibuja.

Desde Candelaria, Tropicana presenta Bajo la luz de la luna de Sedomir Rodríguez de la Sierra, que de rosas y plateados arriesga con un cambio en el que se van al negro. Los fallos en el sonido han empañado parte de la actuación, lo que no impide que destaque su buena selección musical. El cuerpo de baile muestra una coreografía limpia en la que juegan con las alturas y el suelo para sus figuras. Loren Díaz sabe lo que está haciendo y te deja con ganas de más.

Turno ahora para Joroperos, vestidos por Borja Abreu, que viajan del blanco hasta unos pantalones acampanados con rojo y rosado. Su apuesta setentera, inspirada en Soul Train también se percibe en su coreografía (aunque el abuso de flecos convierte uno de sus diseños en una piñata de cumpleaños). A falta de una mejor vocalización y afinación de su parranda, esta comparsa entra pisando muy fuerte. No han venido a marcar pasos; están aquí para bailar. Su talón de Aquiles se nota en la coordinación de la propuesta por parejas y en las transiciones. 50 años para el recuerdo con un final clavado.

Con una obertura de película llegan Cariocas vestidos por Juan Carlos Armas. Negros, rosas y plateados marcan los tonos del conjunto, revelando azules y abanicos blancos muy bien integrados en la actuación. Las mariposas azules podrían haberse quedado en el taller. Desde el ‘I will survive’ hasta el ‘Salomé’ de Chayanne, su parranda resuelve sin problema la parte musical. Un auténtico golpe en la mesa lo que hace su cuerpo de baile. Aplomo, alegría, portés y coordinación. Riesgo en los cambios de altura, que muestran al público sin ocultarlos al fondo del escenario, del cual pueden salir más que satisfechos por su propuesta.

Aparecen Tabajaras en el escenario, que acompañan de rítmica la ruptura de la formación inicial. Con un variado ‘diseño’ de Dailos Rodríguez, surgen arlequines y payasos que salpican el espacio que tienen. Sus músicos hacen un gran esfuerzo por encontrar una afinación que no llega. En el baile destacan las formas clásicas y el uso del ‘chachachá’, pero no se entienden pasos del ‘africano’ incoherentes con la fantasía y la energía de la agrupación. No es una cuestión de pocos componentes, sino de optimizar recursos.

Ataviados con tocados indígenas, fruto del diseño de Isidro Castellano, comienzan Danzarines Canarios. Su parranda recupera la afinación, pero sorprende que sigan cantando cuando ya todo el cuerpo de baile ha finalizado. Si las plumas de la fantasía se mueven más que algunos componentes, puede que haya un problema con la coreografía. Son los que mejor respetan los tiempos al clavar una foto, aunque cada cual vuelva a la formación a su ritmo. Por algún motivo, les parece una buena idea hacer la mitad de la actuación de espaldas al público.

Abenaura, vestidos por Vanesa de la Serna, son los siguientes. Los nervios han estado más que presentes cuando perpetran varios números de West Side Story, más allá de los problemas de sonido. Una desafortunada ejecución del cuerpo de baile que, en ocasiones, se pasea por el escenario. Si se utiliza atrezzo, es una buena idea asegurarse de que suma a la actuación.

Si hay un grupo que cuenta ‘con el cariño de toda esta gente’, ése es Bahía Bahitiare. El diseño de su también directora Zara Díaz Mendoza, trae luz con plateados, blancos, corales y rosados. Su parranda los anima al ritmo de ‘Mi gran noche’, aunque más de un grito se escapa desde el coro. La buena coordinación del cuerpo de baile y un estupendo uso del espacio suman a la estrella de su número: la samba.

Para finalizar llegan, vestidos con retraso por Santi Castro, Los Rumberos. Llamándose su fantasía ‘Britania’, blancos, rojos y azules dominan en el conjunto. Con un principio, tributo a los Beatles, acomparsados en su melodía, su selección musical es extraña. Se valora el riesgo de colocar en el centro de un fragmento coreográfico de sexy style con las chicas a uno de los chicos, cuya ejecución es impecable. Sensualidad, abanicos, movimientos sin pulir y posiciones que cuestan fijar en la formación.

Tras cinco horas y media, la actuación musical del Morocho logra lo impensable: mantener al público en el Recinto y que se animen a bailar con ellos. Su merengue ya es parte de la historia del Carnaval. Y, cuando finaliza la banda, Guillermo García y María Doménech exponen el fallo del jurado.

Entristece ser testigo de la poca deportividad de algunas aficiones, con los abucheos al no compartir algunos de los galardones. No obstante, en este concurso y como aperitivo de lo que llega esta semana, el triunfador indiscutible ha sido el baile.