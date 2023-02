¿Cómo a su diseñador, Dámaso Ramos?

Ya conocía a Dámaso Ramos porque lucí uno de sus vestidos en un certamen de Miss en La Laguna y además tenemos amigos comunes.

¿Es carnavalera o participa para disfrutar de la experiencia de desfilar en la gala?

Obviamente me gustan los certámenes de belleza y los concursos. Yo soy carnavalera a mi forma; no el carnavalero fanático de estar involucrado en murgas o en otros grupos. Me gustan los diferentes concursos que hay en el Carnaval pero a mi me gusta más hacerme mis disfraces, mis fantasías... Me encanta todo el mundo de las pedrerías y cuando entro en el taller de Dámaso me encanta, porque me siento más identificada.

¿Qué le parece la trayectoria de su diseñador?

Me identifico mucho con la trayectoria y la forma y estilo de mi diseñador Dámaso Ramos, porque va de la mano de mi personalidad. Hemos hecho una gran conexión. Lo que el tiene plasmado en la mente para la fantasía que voy a lucir en la gala va en la misma línea de lo que yo tengo en la mía; de tal forma que así súper.

¿Qué prevalece en el desfile: el traje de la reina o la propia candidata en sí?

No sabía qué decir... El traje está hecho a mí, pero en realidad yo le doy vida a la fantasía; somos complementarios uno y otro.

¿Antes de esta experiencia había colaborado en la elaboración de un traje de reina?

No, es la primera vez, pero estoy súper entregada; de hecho, acabo de salir del taller colaborando a realizar la fantasía. Nunca había estado en estos talleres; en lo personal me gusta hacerme mis disfraces y disfrutar de la fantasía del Carnaval.

Una pregunta clásica: ¿estudia y trabaja?

(Se ríe). Normalmente suelo hacer las dos cosas: estudias y trabajar, pero ahora mismo estoy dedicada a esta experiencia como candidata a reina del Carnaval que no podría afrontar si continuara trabajando en el mundo de la moda que me lleva a otros países. Por eso, disfruto de un alto estos días para vivir la experiencia de ser aspirante del Carnaval. Desde que tenía 8 años estoy trabajando como modelo, grabando incluso anuncios de televisión... He tenido que parar los compromisos profesionales para atender ahora esta etapa como aspirante.

¿Dónde suele trabajar de modelo?

En varios países, pero en la mayoría de los casos desarrollo mi actividad profesional en EEUU.

Entonces no le es ajena Nueva York, que también es el motivo del Carnaval de esta edición.

Exactamente; por eso pienso que me vino todo tan perfecto.

¿Por qué va a causar sorpresa la fantasía que vestirá el día de la gala?

Tal vez pueda sorprender porque la gente, al saber que mi traje se denomina Prohibida, se haga una idea que no tiene que ver en nada con lo que se verá el miércoles en el escenario y el público no se espera ver lo que ocurrirá. Hasta me pasó a mí, y dije: ¡guau!.

¿Presentarte a reina de Carnaval, y ganar, puede cambiar tu vida?

Si, yo creo que sí me beneficiará mucho tanto en la carrera de modelo como en mi propia vida, más allá de la experiencia como candidata y los actos en donde estamos ya participando. Supondría un gran aporte y un gran cambio en mi vida, obviamente.

¿Y qué aportaría usted como reina del Carnaval?

Yo tengo tatuajes, un hijo, otra edad diferente a la media con la que se suelen presentar las candidatas a reinas... Yo entiendo esta experiencia como: no importa cómo seas y de dónde vengas o quien sea... si tienes un sueño o una ilusión lucha para conseguir lo que quieras.

¿Va a enmascarar sus tatuajes o los va a lucir en el desfile?

Eso queda en sorpresa (se ríe); todavía lo estamos valorando.

Este año hay muchas candidatas a reina con niños.

Esta edición es diferente respecto a otros años; muchas de las candidatas a reina del Carnaval somos madres y los estereotipos, por decirlo de alguna manera, han cambiado.

¿Qué edad tiene su hijo?

Mi hijo acaba de cumplir cuatro añitos pero todavía es pequeño para razonar la experiencia que vive la madre este Carnaval. Me gustaría romper con los formatos porque no es un concurso de miss, no es un certamen de belleza... Es el Carnaval; hay que vivirlo y cualquier persona puede ser válida y todos tenemos derecho a disfrutarlo sea cual sea la condición de la persona.

¿Cómo le presenta a sus amigos de Nueva York el Carnaval?

Le digo que son los mejores del mundo y que se hacen ciertos concursos, como la elección de la reina, donde desfilan con trajes que son ¡guau!, así como lo que se vive en la calle y el ambiente en general. En resumen: el Carnaval es una serie de eventos en la que destaca cómo lo vive el pueblo y la calidad de los trajes de la reina, así como las murgas, las comparsas... Desbordan espectáculo y luce muchísimo. Espectáculo es la mejor palabra que resume Carnaval.

¿Por qué presentarse a candidata a reina?

Siempre tenía esas ganas y esa ilusión; siempre soñé vestir un traje de reina, con esas pedrerías; esto es un sueño, increíble.