Luna vuelve por segundo año a la gala con el mismo diseñador, Alfonso Baute, con el que desfiló en 2018, pero con una firma novel: Iberostar Hotels & Resorts, que apuesta por la sostenibilidad.

¿Había participado ya en la gala de la reina del Carnaval?

Si, en 2018 participé por primera vez en la gala de la reina con el mismo diseñador, Alfonso Baute. A los dos nos había quedado la sensación de que teníamos que volver al Carnaval juntos. No fue una propuesta oficial, sino Iberostar Hotels & Resorts le dio la oportunidad y él me explicó el proyecto y yo acepté.

Primera vez que participa Iberostar Hotels & Resorts en la gala de la reina de Santa Cruz.

Sí, Iberostar Hotels & Resorts es el primer año que ha apostado por presentar una candidata a reina con una fantasía sostenible basada en la economía circular, en el cuidado del medio ambiente y las personas. Es una fantasía distinta, sin salirse del concepto carnavalero, con unos principios de sostenibilidad primordiales.

¿Y eso cómo se plasma en forma de traje?

Hemos recolectado botellas de plástico para darle otro uso, así como tapas de plásticos y muchos materiales... No se van a ver botellas de plásticos vacías, sino el resultado de un proceso que se ha utilizado para hacer el traje. Va a ser una fantasía con materiales reciclados, basada en el Carnaval, en un ochenta por ciento de los que se han utilizado.

¿Quién es Luna?

Lo primero soy mamá, porque tengo una pequeña de dos años y medio. Además soy una amante de la aviación, sector al que me dedico como coordinadora de aviones y mi mayor hobbie es viajar, como lo hice incluye cuando estuve embarazada y una afición que ahora le estoy inculcando también a ella. Es súper importante conocer mundo, cultura, gastronomía... todo tipo de aspectos que nos enriquezcan.

¿En qué consiste su trabajo?

Nos encargamos de la seguridad aérea desde que un avión toma tierra hasta que se vuelve a ir al aire; toda esa seguridad que hay que controlar desde repostar combustible, maletas, los pasajeros, el peso que lleva el avión... Todas esas cosas que hacen que un avión pueda despegar sin problemas recaen en un coordinador de aviones.

¿Es carnavalera?

Soy carnavalera. He tenido la oportunidad de participar en comparsas y también en grupos coreográficos, incluso como ayudante de diseñadores.

¿Cómo le da el día para ser madre, trabajar, candidata...?

El otro día me comentaban si mi día tenía más de 24 horas. Tengo un lema de día: dormir no es necesario y duermo lo mínimo. Con mis seis horas es suficiente para aprovechar el día; es verdad que luego tienes que priorizar y dejar de lado otras cosas para lograr los objetivos que te planteas. Tengo 23 años y no se puede decir que yo haya perdido el tiempo. Y además tengo mi propia tienda.

¿A qué dedica la tienda?

Es una tienda de ropa que decidí abrir hace dos años en mi pueblo, Arona, y vivo en El Fraile. Los Cristianos también tiene un potente Carnaval y cada vez que se celebran al final nos deja a todos con la boca abierta. Después del Carnaval de Santa Cruz, está el de Los Cristianos, y muchísimos turistas lo visitan cada año y muchos grupos de la capital bajan a desfilar en el coso y la cabalgata.

¿Qué concurso prefiere?

Me encanta de concurso de comparsas y el que protagonizan en el Ritmo y Armonía me parece precioso y digno de ver. En general nos olvidamos un poco de él y es maravilloso; sobre todo las comparsas que salen a la calle y ver cómo lucen en la calle.

¿Ha participado en algún grupo en particular?

Sí, en Danzarines Canarios salí un año y este viernes fui a visitarlo en la víspera de su concurso.

En tantos viajes que ha hecho, ¿ha ido alguna vez a Nueva York, motivo del Carnaval?

Exactamente. En 2022 tuve la suerte de pisar Nueva York, que ha sido mi mayor sueño cumplido. Para mi fue estar en el corazón del mundo, una suerte increíble estar en otro continente; lo viví con mi pequeña y mi pareja y los tres tenemos claro que vamos a volver, necesitamos volver porque con una vez no basta.

¿Cómo ser madre y candidata a reina del Carnaval?

Al principio pensaba que lo iba a llevar más complicado, pero la niña ha entendido que el Carnaval requiere un tiempo y que yo se lo estoy dedicando. Me ve desde el sillón de casa... Aunque es la única persona que ha podido ver mi fantasía. Ha estado a mi lado viendo la fantasía. De hecho, se ha puesto dentro del traje, la ha probado conmigo y no quiere salir; de hecho, cuando tenemos que dejar el taller, no tiene ganas de irse.

¿Se ha incorporado en el taller de su diseñador?

He tenido la suerte de poder participar y echarle una mano, aunque nosotras tenemos una agenda más ajetreada, pero siempre que puedo, colaboro, incluso haciendo cosas en casa.

¿Qué reacción causará el traje cuando lo vea el público?

Esta fantasía va a marcar un antes y un después en la expectación de los trajes. Es maravilloso saber que una fantasía está hecha con materiales reciclados y además es carnavalera y va a impactar. Cuando la vean en el escenario van a alucinar y van a reconocer que ha cumplido la expectativa generada en la cabeza de muchos: un mar de conciencia, como es su título y todos los chicharreros se van a poder sentir identificados con ella.