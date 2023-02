Antes de candidata a reina del Carnaval, Tibisay fue componente de la murga infantil Pita-Pitos, formación en la que participan en la actualidad su hijo y un sobrino; él, murguero y ella, aspirante.

¿De dónde procede el nombre de Tibisay?

Cuando mis padres eligieron ese nombre para mí pensaron que era canario y luego se enteraron que es procedencia y que es tan popular allí como aquí María, según me recordaron incluso durante mi paso por el colegio.

¿Es natural de Tenerife?

Sí, soy nacida en Santa Cruz y mi familia es toda canaria. Me pusieron el nombre de Tibisay porque así se llamaba una muy buena amiga de mi padre y le gustó también a mi madre, pero también porque pensaban que era un nombre de origen canario.

¿Hay tradición de Carnaval en su casa?

Si, de toda la vida; incluso de pequeña estuve durante varios años en la murga infantil Pita-Pitos, en la época de Sofi, Julio, Adán... Y actualmente mi hijo y mi sobrina son componentes de Pita-Pitos y mi padre se presenta todos los años al concurso de disfraces en la modalidad adulta. Así, que vivo el Carnaval desde dentro y a todas horas.

Llama la atención que casi la mitad de las aspirantes adultas sean mamás.

Si, la mitad somos madres; nos pusimos todas de acuerdo. A ver ahora cómo lo compaginamos.

¿Qué tal la relación con el resto de las candidatas?

Muy buena. La verdad es que me ha sorprendido porque a priori tenía un poco de tiempo, pero todas las chicas son súper simpáticas, se ha creado un buen grupo y hay muy buen rollo.

¿Lo dice por la posibilidad de que exista competencia?

Sí, pero nada más lejos de la realidad; hay muy buena relación

¿Cómo conoció a la firma que la diseña, Creaciones Santana?

La madre de mi novio pertenece a una de las firmas patrocinadoras, Decoraciones Marindia, estaban buscando maquilladora para mi fantasía y les dio mi contacto, y así surgió mi nombre; yo quería vivir esa experiencia fuera como fuera y acepté. Pasada una semana comencé a entablar relación con él, empezó a explicarme lo que iba a necesitar y finalmente me dio las sorpresa cuando me dijo que quería que fuera su candidata. Estoy encantadísima.

¿Despertará entre el público la admiración cuando se abra la puerta y aparezca con el traje?

Sí, sobre todo porque la música y la puesta en escena van a envolver mucho y voy a hacer todo lo posible para que todo el público lo viva conmigo. Vamos a trasladar mucha ilusión y alegría.

¿Es más del Carnaval de calle que el de los concursos?

Vivo el Carnaval al cien por cien, tanto el de la calle como el de los concursos.

¿Qué le ha parecido los concursos? Entiendo que es más murguera que comparsera al estar vinculada a Pita-Pitos.

Exactamente. Tuve la oportunidad de estar entre bambalinas en la tercera fase de murgas infantiles viendo cómo disfrutaban de su primera experiencia en las murgas infantiles, tanto mi hijo como mi sobrino. Además, también estuve en la entrega de los premios de la final de murgas. Es cierto que soy más murguera que comparsera, pero siempre he querido salir algún día en una comparsa. No descarto nada y tengo bastante empuje y todo lo que me propongo intento cumplirlo.

¿Cómo es su día a día, ahora que tiene que combinar su hijo con el trabajo y el Carnaval?

Es una locura. Desde que me levanto a las siete de la mañana hasta que me acuesto a las diez de la noche no paro. Piensa que lo llevo y recojo del colegio, y luego tengo ensayo o debo acudir a algún acto. Es un esfuerzo ser candidata pero es un sueño materializado; hay que vivirlo cien por cien.

¿Se presenta para ser reina de Carnaval o por la experiencia?

Me presento por la ilusión de salir en la elección de la reina del Carnaval; desde pequeña siempre me llamaba la atención cuando veía por la televisión cómo salían todas guapísimas y la ilusión con la que se vive. Voy con esas expectativas. Si lo gano, mejor, porque es una ilusión representar al pueblo, pero quiero vivir este momento único y mágico.

¿Qué espera de esa noche? ¿Cómo se la imagina?

Pues ahora mismo... puf. Tengo que meditar bastante por las noches porque tengo esos nervios... Intento vivir el presente al cien por cien y no imaginar más allá de lo que va a pasar o suceder para no perderme en cada instante lo que está pasando para que cuando pase, las expectativas sean diferente sa lo que he pensado.

¿Qué tal todo ese sueño? ¿Se parece con lo que imaginó?

De momento superan las expectativas. Espero que el día de la gala sea mucho mejor de lo que he imaginado antes.

¿Quién gana, la fantasía o quien la luce?

La aspirante simplemente es una figura dentro de una estructura; se debe valorar sobre todo el trabajo del diseñador, las ganas, la ilusión, el presupuesto... y nosotras tenemos que ir a disfrutar y defender la fantasía con las mismas ganas e ilusión con las que fue creada. No es un certamen de belleza, sino que vamos a defender una fantasía.

¿Es partidaria de que los hombres puedan optar a ser los reyes del Carnaval?

Sí, ¿por qué no? Como sociedad debemos incluir a todos. ¿Por qué no puede existir una gala masculina? Lo veo bien. Igual que hay concurso de drags, puede haber una gala para hombres.