Meca, reina de los mayores y ganadora con 85 años del Cross María Auxiliadora

«Todavía me faltan diez días para cumplir 86 años; así que tengo 85 años», comienza advirtiendo América González González que la tarde-noche del pasado miércoles fue elegida reina de los mayores en la gala celebrada en el recinto ferial con la fantasía Añoranza, una creación de Alfonso Baute.

Esposa de Agustín Pacheco desde 1968 y madre de tres hijos –Ana María, Catalina y Agustín–, se apresura a precisar que tiene seis nietos, dos por cada hijo, para recordar que la experiencia que vivió la noche del pasado miércoles en el Carnaval fue inolvidable. «Al principio tenía como ansiedad, pero luego ya se me pasó».

Su preocupación es que ahora tiene que buscar a alguna persona para que le eche una mano para poder atender a su marido y poder simultanear su actividad con los compromisos propios de la reina de los mayores. Aprovechando precisamente que ahora tiene puesto el foco como protagonista de la gala del miércoles, la reina lanza una llamada de atención a los gestores públicos para que concedan más ayudas y centros para los mayores. «De hecho, yo lo necesitaría para poder atender mejor a mi marido y que me lo ayuden a bañar».

Meca, como todos conocen a América González en la Villa de La Orotava, de donde es natural, es todo un ejemplo de superación y constancia. Tan pronto se la puede ver como componente de la rondalla de mayores Volcanes del Teide –donde toca el tambor porque los ensayos le impiden compaginarlo con el baile, donde también participó con anterioridad–, como defendiendo las tradiciones con asociaciones culturales como La Escalera, en la que se suma en la recreación de los lavaderos o incluso asando castañas, enseñando a las nuevas generaciones cómo era la vida mirando atrás. Su entrega desinteresada y siempre alegre ha tenido su reconocimiento en el Colegio Ramón y Cajal, adonde a finales del pasado mes de noviembre acudió como invitada. Ella llegó pertrechada con su sombrero, el delantal... y todos los atuendos para hacer una demostración de cómo se asan las castañas y para su sorpresa le pidieron que pasara por el centro de los niños pequeños... era un pasillo que le habían formado para que se encontrara con el Rincón de Meca, que la inmortaliza desde entonces en el referido centro en recuerdo a su colaboración y defensa de las tradiciones.

El alcalde de La Orotava me llamó en Navidad para pedirme que representara a la Villa en Santa Cruz.

La propia Meca admite que se siente querida por todos, y su nieta Paula, que se ha encargado de servir de enlace con el diseñador y cuantas personas precisan conectarse a través de la mensajería de la telefonía móvil, precisa que en la mañana de este jueves, cuando tenía que afrontar los primeros compromisos por ser reina de los mayores del Carnaval, «muchas personas se acercaron a felicitarla y nosotros con prisa», cuenta agradecida y con humor.

A esta orotavense tan pronto se la puede ver en el Colegio Ramón y Cajal enseñando a los niños a bailar un trompo como en las calles de la Villa corriendo los cinco kilómetros del Cross María Auxiliadora, que no solo ha ganado en los 45 años que lleva participando, sino que incluso le ha abierto las puertas en otras competiciones. «Dentro de mi categoría, he ganado el campeonato a nivel nacional». Y todo gracias a la afición que comenzó en 1977, con un grupo de vecinas que «nos poníamos a bordar los chalecos de magos en el zaguán de nuestras casas. Una de ellas tenía un hijo en [el colegio] Los Salesianos, que empezó a organizar un cross, y nos dijo que si nos animábamos... Pues nos animamos y fuimos a correr; unas llegamos y otras no... Pero solo yo volví a correr», según explicó en un reportaje publicado por Carlos García en EL DÍA el 26 de mayo pasado, después de la celebración de la última edición del cross orotavense.

Meca, como todos la conocen en La Orotava, es una defensora de las tradiciones y participa en Volcanes del Teide.

Sobra la presentación de Meca, que se define como una persona muy activa, cabe recordar que en su juventud recogía cisco, como refiere en la anécdota de cuando en el monte, en el límite entre los municipios de La Orotava y Güímar, aparecieron los guardamontes y la obligaron a devolver lo recolectado. Muchas de esas actividades, como la recogida de cisco, las realizaba no tanto por necesidad como por la novelería de participar en las actividades con otras personas. Además del campo, que ha trabajado tanto en su finca particular como para ganarse un dinerillo que «siempre viene bien» –admite–, también trabajó en un taller de costura «cuando se llevaba vestir a las novias. Íbamos para Los Realejos, Puerto de la Cruz... hasta Santa Cruz».

Romera de las fiestas de La Orotava en el año 2012, Meca mira atrás en una nueva referencia a su esposo. «Nos casamos en 1968 y nueve meses después nació nuestra primera hija». «Y la boda la íbamos a hacer en diciembre pero la retrasamos para el 11 de enero porque como no teníamos nadie que nos hiciera los rosquetes para la celebración preferimos esperar», cuenta con una sonrisa.

Durante toda la vida ha cosido y trabajado en el campo, para elogiar la entrega de su esposo durante la vida laboral. Primero fue jardinero para después pasar más de veinte años en La Gaseosa y casi tres décadas en la Heladería de El Valle, repartiendo. «Cuando nos casamos, yo ya era mayorcita, tenía casi treinta años», comenta Meca González, quien evidencia que disfruta participando en tantas actividades y que le resta mérito a ganar maratones a los 85 años. De hecho, en la gala de la reina de los mayores del miércoles era la candidata más veterana y aún así solo dice que el traje pesaba, pero era soportable, lo que no supuso ningún problema para ella.

Desde la jubilación, Meca se ha entregado a cuidar las tradiciones allí donde se pide su colaboración. «En Navidad me llamó el alcalde de La Orotava, don Francisco, para felicitarme las Pascuas y me dijo que tenía una sorpresa para mí, porque quería que participara en la gala de elección de la reina de los mayores en representación de la Villa en Santa Cruz». «Inicialmente no lo tenía claro, le dije que eso no podía ser así porque tenía que consultarlo con la familia, pero según avanzó la conversación le di mi conformidad».

Y es que Meca admite que no solo se suma a todas las actividades de dinamización social sino que le encanta el Carnaval. «De hecho, recuerdo que una vez me disfracé con bolsas que reciclé de Café El Caracol; hasta llevaba en la cabeza una cafetera con unas tazas y todo... Eso llegó a oídos de la empresa y vinieron a traernos un regalo que incluso compartimos en el centro de mayores con el que salgo en Volcanes del Teide».

Alfonso Baute repite

El diseñador de la fantasía de Meca, Alfonso Baute, recuerda que fueron tanto el alcalde de La Orotava como la concejala de Bienestar Social quienes lo pusieron en contacto con ella. Ganador de tres reinas de mayores en Santa Cruz (1995, 2022 y 2023), Baute elogia la colaboración de su cerrajero, Jacobo, fundamental en la estructura de hierros con forma de corazón y explica que el traje ganador «no es una inspiración; es un homenaje al Tenerife de antes, a la evolución desde la nostalgia, a nuestros mayores». De ahí, el título de la fantasía: Añoranza, un espíritu que defiende a la perfección la propia Meca, que más allá de un traje de Carnaval hace apostolado a diario de la pasión por la tierra, el cuidado a su marido y... «pasarlo bien cuando se puede».