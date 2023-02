¿Qué edad tenía cuando fue elegida reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Tenía 9 años de edad cuando mi hermano se empeñó en presentarme a la gala de Santa Cruz.

¿Cómo recuerda aquella experiencia?

Siempre que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta; para mí, ser reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el año 2013 ha sido la experiencia de mi vida, pero ahora que volvemos a subirnos a una gala, en este caso adulta, recuerdo aquellos momentos con más alegría y más emoción aún.

Además, no es la única de su familia que ha participado en la elección de reina...

No, mi hermano también presentó a mi abuela en el año 2016, que quedó segunda dama de honor de los mayores.

¿Cómo decide volver a presentarse y dar el salto de la gala infantil a la adulta?

Volver a presentarme ahora fue una idea de mi hermano Alexis. Yo sí tenía claro que quería repetir experiencia en la adulta, pero nunca me había puesto una fecha. Un día estábamos en casa, llegó él y nos reunió a mis padres y a mí y nos dijo que llevaba semanas pensando en un proyecto en el que yo era la protagonista. Según hablaba él, menos entendía yo (se ríe) y me propuso volver a presentarme porque hacía diez años de mi proclamación como reina infantil y me comentó que quería volverla a vivir conmigo; sin pensármelo le dije que sí.

Diez años después, ¿quién es Marta Santana, la reina infantil del Carnaval 2013?

En la actualidad estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de La Laguna, a caballo entre primero y segundo porque tengo asignaturas de los dos cursos.

¿Heredó la vena artística de su hermano?

A ver... Yo me meto en el taller y lo que Alexis me manda hacer yo sigo sus indicaciones, aprendo rápido; me gusta muchísimo este mundo y él me lo ha inculcado desde chiquitita. Él es catorce años mayor que yo.

¿Cómo recuerda aquella gala en la que fue designada reina infantil del Carnaval?

Si le soy sincera, es de las pocas cosas que recuerdo de esa época de mi vida, y siempre lo recuerdo con un montón de cariño y emoción porque fue un momento súper importante. Nunca se me olvidará el día de la presentación o llegar a los ensayos y hacer amigas entre el grupo de candidatas que participamos entonces.

¿Cómo se imagina ahora esa experiencia, diez años después?

Lo estoy viviendo con la ilusión y la pasión de aquella niña que fue designada reina infantil hace diez años (se ríe). Para mí es igual.

¿Por qué ahora ser candidata a reina del Carnaval?

Porque se cumplen los diez años de mi proclamación en la gala infantil y ahora me siento preparada porque creo que es el momento para volver. Calculo que ya desde verano pasado fue cuando Alexis me dijo que este era el año para volver a participar, esta vez en la gala adulta.

¿Conoce su fantasía?

La fantasía que voy a vestir la conozco desde que él empezó a diseñarla en la sala de mi casa con el lápiz y el papel y luego he visto cómo se ha realizado el armazón con los hierros y ha ido tomando forma. He visto desde cómo se le ocurrió, porque además él me iba comentando lo qué quería incluir y qué efecto causar y me ha ido pidiendo opinión.

¿Qué sensación va a causar el traje en el público cuando se abra la puerta y aparezca Marta con su fantasía?

Va a ser muy emotivo y, además, queremos que el público y la gente chicharrera viva el Carnaval por nosotros.

¿Pero será emotivo porque es un traje que recuerda su fantasía infantil o por qué razón?

Mi fantasía se titula Historia de una reina y será emotivo porque el diseño es la esencia de nosotros, al ser hermanos el diseñador y la candidata. Es una experiencia, y también un traje, muy familiar.

¿Fue la primera candidata de su hermano como diseñador en Santa Cruz?

Sí, fui la primera en lucir una fantasía en una gala de Santa Cruz; ya en 2012 quedé cuarta dama también en la capital y al año siguiente volví a concursar y fue cuando me designaron reina infantil. Su primer traje lo vestí en el Carnaval de Los Realejos, años anteriores.

¿Qué le parece que Nueva York sea el motivo de la gala del Carnaval chicharrero?

Ir a Nueva York es el viaje de mis sueños, pero además es la ciudad que nunca duerme, como nos pasa a los carnavaleros en esta época del año.

Está toda la familia involucrada en el equipo de Alexis...

Si, también colabora mi padre, que es carpintero; estamos todos ayudando en el equipo.

De ser elegida reina adulta esta edición, ¿qué cree que puede aportar al Carnaval?

Me considero muy carnavalera y me encanta desde una murga a un grupo coreográfico o el Carnaval en la calle.

¿Es de concursos o de actos en la calle?

En mi año no pude vivir la cabalgata porque se suspendió por lo ocurrido en la gala, pero sí la he vivido en el equipo de mi hermano. El ambiente que se vive en la Cabalgata no tiene precio.