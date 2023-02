Tania Fernández Murguera Murguera

No quisieron desaprovechar ni un solo minuto en nada que no fuera hacer crítica a su realidad, donde con una letra con cambios daban un golpe sobra la mesa, utilizándolo como medio para meter más crítica. Fuertes y con una inteligibilidad magistral, dieron el do de pecho hasta el final. Felicidades. Gran trabajo.

9,5