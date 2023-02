Fuertes, en ocasiones demasiado. Afinados, con voces de enmarcar y potentes. Su letra «no» tiene desperdicio, repleta de quejas, con un juego de palabras que hacen que no quieras perder detalle; golpe duro de fiesta adentro de tanta crítica de fácil mastique y no necesitan más espectáculo que lo que cantan.

Sublimes desde su entrada, homenaje a los 40 años que cumple la murga; su sola presencia hace grande el concurso. Su tema es puro sabor Bambón, sin alardes, sin atrezzos ni figurantes... y es que no los necesitan: se valen por ellos mismos para que no podamos despegar la vista de su actuación.

Manoj Daswani

Cañonazo descomunal. Suenan como nunca y ya emocionan desde el segundo uno de una actuación absolutamente fiel a su estilo. Su actuación no fue un no; fue una antología murguera. La letra y la musicalidad es maravillosa, aunque no sin conexión para elevarse a la excelencia de sus mejores noches.

8,25