¿Quién es Adriana Peña?

Adriana Peña es una chica de 23 años que lleva en el mundo del Carnaval toda su vida, porque ha participado desde los cuatro años en el grupo Danza Echeyde. Hasta segundo de Bachillerato estuve pisando los escenarios del Carnaval y también he desfilado en los cosos y las cabalgatas; el Carnaval lo conozco de primera mano.

Coincide con otra candidata a reina que también ha participado en grupos coreográficos.

Sí, con Alicia Gómez, que salió en el grupo Loli Pérez. Estuvimos juntas en el certamen de grupos coreográficos de este año como aspirantes a reina y nos emocionamos las dos como bobas porque ninguna estaba bailando ese día.

Está claro entonces cuál es su modalidad favorita del Carnaval...

Coreográficos, cien por cien, así como los cosos y todos los actos en los que participamos. Cuando estábamos ya en la ESO nos dejaban participan en la gala, antes solo en espectáculos infantiles.

¿Cuándo decide dar el paso para ser candidata a reina?

Desde chiquita, cuando desfilaba en los cosas y cabalgata y pasaba al lado de las carrozas de las reinas, decía que de mayor quería ser una de las reinas del Carnaval. Cuando tenía 16 años me presenté a un certamen de Miss, el único en el que he participado; un chico que siempre me ha animado a participar en estos concursos sabía que yo solo volvería a desfilar si era como candidata a reina. A cuatro días para el cásting que convocó Santi Castro, para el Centro Comercial Añaza Carrefour, el chico me avisó y me animó a presentar. Me recordó: ¿siempre que te animo a ir a un certamen de una fiesta no quieres pero sí prefieres Carnaval? Pues preséntate. Me animó, participé porque era uno de mis sueños y fue elegida entre cuarenta chicas. Se hizo una primera selección entre todas, y luego una final en la que fue elegida entre catorce jóvenes. Por suerte, no sé ni cómo, no sé ni cómo quedé. Al lado mío había compis que actualmente son Miss Sur y ganadoras en otros certámenes. Me hacía ilusión pero para mi sorpresa fue la elegida.

¿Ya conocía a Santi Castro?

Al diseñador del traje de mi fantasía no lo había conocido nunca; fue en el proceso de selección donde lo vi en persona por primera vez. Sabía quién es pero no había contacto nunca.

¿Qué hace falta para ser candidata a reina del Carnaval?

¡No sé por qué se fijaron en mi para ser candidata a reina del Carnaval! Yo sobre todo valoro la actitud de cada chica. Igual en pasarela habían chicas que lo llevaban mejor que yo pero a lo mejor mi actitud era más proactiva y más animada. Al final el Carnaval es diferentes a un certamen de Miss.

¿A qué se dedica?

Soy guía turística de Santa Cruz desde marzo del año pasado.

¿Cómo presenta a los turistas el Carnaval de Santa Cruz?

Yo últimamente lo primero que hago es presentarme como candidata (se ríe) y les pido que me voten si la van a ver. Unas veces estoy de informadora turística de la plaza de España y otras veces estoy haciendo rutas por la ciudad. Cuando estoy en la oficina destaco la Casa del Carnaval, que muy poca gente de Tenerife ha visitado y es una de los primeros lugares que menciono.

¿Y cómo presenta el Carnaval de Santa Cruz?

Explico que el Carnaval es la mayor fiesta que se celebra en Tenerife, que nos reunimos de todas partes del mundo y que no solo es lo que se ve en la calle, sino que hay un montón de grupos que participan durante todo el año para hacerlo posible. Y les explico también algunas de las modalidades de colectivos que lo hacen posible año tras año. El Carnaval para nosotros es un sentimiento.

¿Hay tradición de Carnaval en su casa?

Mi familia está harta de mi porque al igual que otros grupos estamos practicando coreografías para el festival, las galas y los desfiles... Piensa que eso supone llevar y recogerme a diario. Pero son carnavaleros como yo cien por cien y siempre me han hecho los disfraces. Tenemos el Carnaval en la sangre en nuestra familia.

Al margen de salir con Ballet Echeyde, ¿seguía las galas de la reina del Carnaval?

Si, siempre nos reuníamos para verlas, y también las murgas, porque además vivo cerca de donde ensayan Los Bambones.

¿Vecina y seguidora de Bambones?

Sí, me gustan Los Bambones.

¿Cree que ganarán este año? (La entrevista se realiza horas antes de la final).

A mí me gustaría que ganaran en la final (se ríe). Ojalá ganen Los Bambones, y si no, Diablos Locos, que me gustan mucho también.

Se ha incorporado no solo como candidata sino en el equipo de trabajo de su diseñador.

Sí. Desde que quedé en el cásting pedí participar en la elaboración de la fantasía, porque yo quería participar en el traje, y Santi me dio la oportunidad aunque con una condición: podía participar en el taller, pero no me iba a enseñar la fantasía. Ahora mismo ya me estoy haciendo una idea de cómo es porque va cogiendo forma y por el título de la fantasía, Lisboa. Poco a poco nos ha ido explicando el por qué de la fantasía y los materiales que ha elegido. Todo ha sido poco a poco y me gusta más así porque me mantiene con la intriga. Cada día Santi Castro nos explica los detalles y cómo hacerlos.