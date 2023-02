Tania Fernández Murguera Murguera

Sorprenden con su entrada, mejorando musicalmente en su 50 aniversario.Pero no fue hasta el segundo tema, con un homenaje a todos los que trabajan para el Carnaval, donde mejoraron de nuevo sus voces, ya que el primer tema me costó entenderlo. Comienzan con fuerza pero no la consiguen mantener.

6