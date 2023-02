¿Cuándo y cómo se plantea ser candidata a reina del Carnaval de Santa Cruz 2023?

El pasado mes de marzo se presenté en la gala de Icod de los Vinos; supuestamente se iba a celebrar en febrero pero como estaba el tiempo malo se trasladó a marzo la elección de la reina. Fue la primera vez que participé en la gala, con mi diseñador, RP Diseños.

¿Conocía de antes a su diseñador?

No. Cuando decidí presentarme como candidata a reina del Carnaval de Icod de los Vinos la organización me explicó que Rayco Santana (RP Diseños) iba a ser mi diseñador; era el que me tenían asignado. Desde el primer momento tuvimos una conexión increíble los dos y eso me llevó a decidir continuando con él de cara a la gala de Santa Cruz que se celebra el miércoles 15 de febrero, donde volvemos a hacer tándem.

¿Ha pertenecido a grupos del Carnaval o hay tradición en casa?

Sí, de chiquitita estuve en una murga infantil, Los Golositos, de Icod de los Vinos, que es donde yo vivo, y luego intenté también en una comparsa. Además de mi vínculo como componente de grupos del Carnaval en mi municipio natal, también mi madre hace años que participó en una comparsa, así como una prima hermana. En casa siempre nos ha encantado el Carnaval y lo hemos vivido como componentes de grupos, al margen de que también disfrutamos saliendo a la calle con nuestros familiares y amigos para vivir la fiesta en primera persona.

¿Por qué presentarte a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Decidí aceptar la invitación de Rayco para volver a repetir y en este caso presentarme por primera vez en la gala de Santa Cruz ya no solo por el buen equipo que formamos, sino porque también es una experiencia muy bonita. Esta es una de las experiencias que más me gusta. Por ejemplo: participar en un certamen de miss me parece bien, pero no es tan bonito como ir al Carnaval por lo que supone y por el vínculo que tenemos en casa; es lo que he vivido desde pequeña. Además de lo que conlleva la fantasía: los colores, la música...

Como dice el clásico: ¿estudia o trabaja?

Trabajo como administrativa.

¿Le está siendo fácil combinar los preparativos de la fantasía con su vida laboral?

Fruto de esa buena relación, confianza y equipo que formo con mi diseñador, Rayco me ha dejado algunas piezas para que las pueda trabajar en casa; además también he estado en varias oportunidades en el taller del creador de mi fantasía para conocer la evolución de los trabajos, aprender a hacer determinados detalles siguiendo las indicaciones de Rayco y, además, también combino todo esto con mi formación en el gimnasio de cara a la gala de la reina. Acudo sobre todo al gimnasio para prepararme y en especial para saber tirar del traje y lucirlo con mayor esplendor.

¿Conoce los detalles de la fantasía que va a lucir?

Sí, y me encanta. Además, mi diseñador me dio a elegir entre tres opciones y con plena libertad me decanté por una de ella; la verdad que hay una buena complicidad entre los dos. Agradezco la oportunidad de que me permitiera elegir el traje que voy a lucir.

Sin detallar... ¿qué reacción para despertar entre el público?

Cuando se abran las puertas y salga, estoy convencido de que la gente va a elogiar el colorido de la fantasía y que es muy bonito. A eso hay que sumar la canción con la que voy a desfilar, que va a pegar bastante con la fantasía.

¿Cómo define el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

El Carnaval es una experiencia, un movimiento... Me invita a disfrutar y pasarlo bien.

No se puede separar el Carnaval de los concursos de la calle, se complementan

¿Cree que ser reina del Carnaval le puede abrir las puertas en el mundo de la moda?

Ser elegida reina del Carnaval, o incluso ser candidata, es un buen punto de partida para empezar una carrera en el mundo de la moda y la belleza, si te gusta.

¿Es más de Carnaval de calle o de concursos?

Me encanta tanto el Carnaval de calle como de concursos; no se puede excluir una cosa para quedarte con otra. Cada uno tiene su tiempo y además te permite relacionarte con la gente; una cosa es el concurso, donde presentas un trabajo, y otra, la calle, donde sales a disfrutar con tus amigos.

¿Le gusta que el Carnaval se dedique a Nueva York?

Si, sin duda. Es uno de mis motivos favoritos y creo que permite sacar un gran partido a las fantasías tanto de las reinas como para los disfraces del Carnaval de la calle. Además de ser una ciudad muy grande, es muy bonita cuando hacen cabalgatas...

¿Le gusta el escenario del Carnaval del recinto ferial?

Sí, me encanta. Además, creo que el decorado es muy bonito y está muy bien hecho.

¿Es seguidora de las galas de las reinas del Carnaval?

Si, en casa siempre nos reuníamos para disfrutar de las elecciones de las reinas del Carnaval y las comentábamos.

¿Recuerda alguna reina de años atrás?

Sí, Ana María Tavarez, me encantó esta reina de 2009 por cómo lo hizo, de forma natural y que no estaba nerviosa. Recuerdo que lució una fantasía de Leo Martínez (en representación de EL DÍA); parecía que ni le pesaba el traje.