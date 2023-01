Tania Fernández Murguera Murguera

Mejora en voces, pero no llegan a empastar del todo. En el primer tema reconozco que me perdi el mensaje entre tanto juego de palabras. Lolo, su director, no da puntada sin hilo y su disfraz... ¿uería decir algo a nuestros políticos?... Por otro lado es genial verles la cara al cantar y ver que cada año mejoran.

5