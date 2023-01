Se quedó con tantas ganas en el Carnaval de junio que repite esta edición.

Desde el día de la gala de junio ya lo sabía. Fue un momentazo porque de las trece candidatas, tres nos quedamos sin desfilar en el carrusel que se limitó a las diez finalistas. En ese momento empezó a venir un montón de gente a la trasera del escenario y de pronto llega mi comparsa Los Cariocas, mi familia... Pensaba que venían a animarme y sobre la marcha mis diseñadores, Carolina y Víctor me propusieron sin anestesia repetir experiencia. Yo soy Carnaval y... ¡cómo iba a decir que no cuando es mi ilusión! Viví el momento de euforia en el escenario y después.

Ahora lo vive de otra manera, tras el fallecimiento de su abuelo antes de la gala anterior.

Efectivamente. Lo estoy viviendo diferentes; el año pasado costó; ahora lo estoy viviendo por las dos ediciones.

¿Quién es Mayte?

Es una chica que es adrenalina pura, purpurina en vena, gasolina... todo. Soy una persona que no te sé describir al cien por cien cómo soy porque tanto me apunto a una cosa como a miles en el mismo momento. Mis amigas me dicen cómo puedo hacer tanto en un día o en horas. Tienes que ser, no lo puedes intentar (se ríe).

El Carnaval le ha marcado su vida.

Así es. El Carnaval es mi vida. Estoy todo el año en purpurina; de hecho me lo dicen mis amigos cuando se suben al coche, que dicen que en cualquier época está lleno de purpurina, igual que ocurre en mi casa. Todo el año estoy en Carnaval.

¿Sigue vinculada a la comparsa Los Cariocas?

Sí, por supuesto. Este año vuelvo a salir en la comparsa Los Cariocas y ya llevo diez y seguiré hasta que me lo permitan.

¿Cuál es su vínculo con el Carnaval?

Desde muy pequeña estoy ligada al Carnaval; ya en El Hierro, desde muy pequeña, fue reina, en el año 2005 y siempre estuve vinculada a un pequeño grupo que era la comparsa de El Hierro que actuábamos tanto en Carnaval como en verano hasta que me vine a Tenerife, cuando me sumé a las filas de Los Cariocas.

¿Por qué se trasladó a Tenerife?

Me vine por estudios y me quedé porque mi mundo no podía cambiar cuando empecé con la comparsa y el trabajo.

¿Qué estudió?

Estudié Turismo, como azafata de vuelo y ahora mismo llevo dos meses en los que terminé de trabajar y seguí formándome con estudios y en sector de Turismo. Quise hacer ahora un parón para poder disfrutar del Carnaval.

¿Alterna los preparativos de la comparsa con los de la fantasía que va a lucir en la gala?

Sí, intento ir por las mañanas muy temprano al gimnasio para poder todo el día libre, aunque siempre sale alguna sesión de foto con mi amiga, que también en mi fotógrafa y me anima a diario a sacar fotos. Además, tengo parte del traje en mi casa gracias al vínculo tan bueno que tengo con mis diseñadores Cavi Lladó (Carolina Hernández y Víctor Díaz). Hay tanta confianza que me traigo material para casa y, cuando vengo de los ensayos con la comparsa, me pongo a ver Netflix mientras hago piezas del traje.

¿Le gusta este escenario más que el del año pasado?

Sí, ya lo vi. Cada año el escenario es diferente y es una estructura muy bonita. Estuve ya en la tercera fase de murgas infantiles en la entrega de premios.

¿Por qué volverse a presentar como candidata a reina?

Es como una espinita que se me había quedado; cuando dí la respuesta ni siquiera pensé si decir si o no, sino que lo acepté. Fue una respuesta automática, no me lo pensé.

¿Repite para buscar el cetro o...?

Quiero buscar el cetro. Creo que ya Cavi Lladó se lo merece y también mi patrocinador, Bonnet Suministros y Maquinarias SL.

El año pasado surgió la polémica del peso de las fantasías. ¿Su traje es pesado?

Si el diseñador piensa en la fantasía y en la candidata el peso no va a influir ya que va a estar ajustado a la estructura y a las posibilidades de las ruedas para que el día que lo vayas a sacar no te pese. A mi, es que con mi euforia, es que no me pesa; te lo adelanto ya (se ríe).

¿Le gusta el motivo del Carnaval de esta edición?

No me gusta el lema, me encanta porque me siento muy reflejada con el motivo de Nueva York. Me encanta cómo se está llevando a cabo porque además me siento muy reflejada con el lema de Nueva York, la ciudad que nunca duerme.

¿Qué sensación transmitirá su fantasía al público?

Va a transmitir un sentimiento puro de Carnaval. Me encanta mi diseño; ya he soltado alguna lágrima incluso más que el traje del año pasado, que estuvo expuesto en hoteles. Pero este año es diferente. Tengo una ilusión y un sentimiento diferente. Cada vez que lo veo me gusta más.

¿Comparte que este año no hayan finalistas sino que salgan todas las candidatas en el carrusel final?

Sí, me parece una fórmula ideal, mejor que lo que se hizo en la pasada edición cuando se dejó a tres de las trece candidatas detrás del escenario. Me alegra que sea así no solo por nosotras sino también por el equipo. Es mejor así.