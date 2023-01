¿Cómo surgió la oportunidad de presentarse?

Es la primera vez que participo como candidata y, honestamente, con la edad que tengo –36 años– no me imaginaba estar en estas andanzas.

¿Qué edad tiene?

36 años; no es que sea muy mayor pero presentarme ahora a reina es algo que no tenía ya en mis planes.

¿Y surgió la invitación?

Jonathan Suárez, mi diseñador, es de la familia de Rumberos, comparsa a la que yo pertenecí. Un día me llamó Jonathan y sobre la marcha me planteó si quería ser candidata a reina. Lo primero que pensé es que me estaba vacilando, pero me explicó que estaba buscando candidata, que le habían enseñado fotos mías de mi etapa en la comparsa.

¿Cuánto tiempo ha estado vinculada a Rumberos?

Comencé en la comparsa en el año 2017.

O sea, que es una rumbera que aspiras a ser reina.

Sí, aunque este año no salgo con ellos porque hubo algunos cambios en noviembre y comenzar entonces desde cero ya me daba más agobia, porque además tengo dos niños pequeños.

¿Qué edades tienen sus hijos?

Siete y tres años.

¿Antes de salir en Rumberos participó en otro grupo?

Sí, desde 2002 salí en el cuerpo de baile para la gala que había elegido Geni Afonso en un casting. Mi madre se enteró que buscaban gente, me animó y me presentó; había un montón de chicas que eran un espectáculo. Yo desde pequeña baila jazz y claqué.

¿Se había planteado con anterioridad ser candidata a reina del Carnaval?

Sinceramente es algo que me parecía un sueño. Incluso el otro día estaba en el taller, donde me estaban soldando la estructura de la fantasía y le comentaba a Jonathan, mi diseñador: todavía no me puedo cree que yo esté aquí de pie porque voy a salir como candidata en la gala de la reina.

¿Conoce su fantasía?

Sí, desde el boceto hasta cómo se avanza en la confección.

¿Qué es lo más que le gusta del traje? ¿Va en consonancia con el motivo, Nueva York?

Me gusta la idea de Jonathan, porque me parece original. Me parece también los colores y el significado que tiene.

¿Es de Carnaval de calle o de los concursos?

La calle me encanta. Me parece alucinante cuando sales con tu grupo de Carnaval y la gente se vuelca, y estás emocionada y el público se vuelca animando. Y también me encanta disfrutarlo de forma independiente, con mis amigos.

¿Le gusta el escenario?

Ya he estado en la entrega de premios del concurso de murgas infantiles ya celebrado y que me han tocado y me lo he pasado súper bien. Incluso no me tocaba ir a la final de murgas adultas de este viernes y le dije a la organización que si alguna compañera no puede, que cuente conmigo que me encantó. El día que estuve sobre el escenario... me pareció alucinante, por eso he pedido que se acuerden de mí. Es una experiencia maravillosa.

¿Qué o quién gana el cetro de la reina: el traje o la candidata?

La una sin la otra no podría ganar. Es importante que guste el traje y que le den la puntuación que merece y también tiene protagonismo la candidata que defiende esa fantasía a la hora de desfilar, sonreír y defenderlo, e interpretar la música y la canción como hay que hacerlo. Si no van de la mano, no estaría correcto.

¿Cómo se plantea ser madre y candidata a reina?

Es un trajín importante combinar las dos facetas que ya estoy afrontando. Desde que habló Jonathan Suárez conmigo desde el principio le dije que iba a intentar ir al taller lo más que pudiera, pero soy autónoma y tengo que tener en cuenta que debo entrenar, estar con mis hijos, aunque mis padres por la tarde me ayudan...

¿A qué se dedica?

Trabajo mañana y tarde vendiendo casas; además, desarrollo mi tarea profesional con la misma casa que me patrocina.

¿Le buscó el patrocinador a su diseñador?

Cuando me llamó Jonathan y me planteó ser su candidata, no tenía patrocinador aún y se me ocurrió hablar con mi jefa, y le dije que todavía no me lo creía. Ella me dijo que se lo comentaría a su pareja, Juan Carlos, que también es dueño de la empresa, y mandó un mensaje en el que me decía que tenía patrocinador para ser candidata a reina del Carnaval: Casas Ideales Inmobiliaria, y aquí estoy, porque era una ilusión que ellos tenían también.