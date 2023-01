LS Tribu, con una fantasía diseñada por la escuela de baile a la que pertenece, se alzó con el primer premio al mejor disfraz de cuantos vistieron los diecisiete grupos que protagonizaron el Festival Coreográfico. Se trata de la primera edición en la que participa este colectivo llegado de academia y que enamora con su fantasía Alicia en el País de las Maravillas.

El segundo galardón fue para el Patronato Cultural de Arona, que recreó diferentes personajes neoyorquinos, mientras que el tercero correspondió a Tenerife Dance Project, con una creación divina de Nueva York.

El Festival Coreográfico se ha convertido en un espectáculo gracias a los diecisiete grupos que actuaron ayer, herederos de Bohemios, el decano que participó por última vez en junio.

Abrió el concurso, que da tres premios, un numeroso Crew of Dreams, de Besay López-Rey, que llenó de flow su actuación, desde New York, con Frank Sinatra, a Pinta tu Cara, de Anaé.

En segundo lugar, la versión coreográfica de la infantil Guachipanduzy, Funkyguachi de Mónica Dorta, con fantasía de taxistas, que incluyeron hasta Quédate, de Quevedo.

Desde Arona, las ochenta componentes del Patronato Municipal, con majorettes y hasta Marilyn Monroe para recrear Nueva York, el motivo central de este Carnaval. Y comenzaron con el happy birthday de Marilyn, para seguir con una amplia recreación cinematográfica. En cuarto puesto, Wild Dance, de Airán Rodríguez, que regresan tras un breve paréntesis. Estos treinta y dos componentes comenzaron con Quimbara, de presencia comparsera y en el que bailaron a ritmo de temas de Juan Luis Guerra y Celia Cruz, himnos como Bemba Colorá.

No había pasado una hora del espectáculo y se subía al escenario la quinta agrupación. Llegada desde Candelaria, ¡149 componentes! con la fantasía Carnaval del barrio. Ellos son En Paralelo, revolución de color y repertorio con las coreografías de Aida Torres, Claudia y Lucía Márquez, inspirada en las canciones de la película In the heights, basada en la obra de Lin-Manuel Miranda.

Con coreografía de Mar García Callejo, Moana, de Puerto de la Cruz. Estos 32 componentes lucieron Fiesta en el Malecón, del diseñador Isidro Castellano.

Los 75 componentes de Odali, de Arafo, bailaron una coreografía de Davinia Pérez y Omayra Torres con Rugiendo desde Broadway para recrear la película de El Rey León. Tomaron el relevo los 34 integrantes de Crazy Dancer, con coreografía de Lourdes Franquis. Fundados en 2011, con una fantasía de Ana Ramos sobre New York.

Diseño americano para los 62 componentes de Yu-Funk, «Mi sueño americano», de Yurena de la Rosa, su coreógrafa, que arrancaron con el himno americano para recrear las batallas callejeras de breakdance y acabar haciendo bogging sobre el escenario.

Tras las actuaciones de estas nueve formaciones, un alto para seguir con Azahar, de Ana Manrique de Lara, se presentaba con la fantasía Sandunguera a ritmo de Cantinero. Desde San Miguel de Abona, los niños del Luther King, que hacen un guiño a los gangster de Nueva York de los años 20, según la labor coordinada por Moisés Delgado. Y de nuevo... New York, que promete hacer caja este año con los royalties del Carnaval.

Máximo Rául Fernández y Angeleta Simón Labory, esta última la diseñadora de Divinas, fantasía que lucieron las 33 integrantes de Tenerife Dance Project, mucho brillo en su fantasía que se presenta a ritmo de New York con un mashup de reggaeton y pop que acabó, de nuevo, con New York.

Estreno en el festival de los 80 componentes de la academia LS Tribu, con coreografía de Diana Rucabado. Primer año en el festival y grata participación con su versión de Alicia en el País de las Maravillas a ritmo de música urbana. Ibaute, desde San Andrés, recreó Chinatown de New York city, con coreografía de Elizabeth Simón.

El grupo que ensaya en la escuela de baile Onys, con casi 80 componentes, recreó su espectáculo en el Browns con coreografía de Antonia Rodríguez, con especial gracia de los niños.

Ballet Dance, de Silvia Paredes, convirtió el escenario del recinto ferial en una escuela de basket con un guiño al rap incluso.

Desde Güímar, pone el colofón al Festival Coreográfico el grupo de Loly Pérez, formación decana en concurso, con una fantasía: Obviamente, New York, en una actuación que combinó calidad tanto de su vestuario como de la selección musical, de la Estatua de la Libertad al Capitán América incluido. Un lujo de actuación. Broche de oro en el festival.