«Yo soy un Pita Pito…», como cantan nada más tomar el escenario. Su letra, gran idea y original enfoque. Golpe con la prueba matemática donde «las cuentas no cuadran». Lo del Kubic me lo apunté. Bonito mensaje parar terminar la canción. «Soy la cuna de mi carnaval». Una murga luchadora; una familia.

Romén Soriano Dtor mus. murgas Dtor mus. murgas

En su presentación y pasacalle me llevaron al año 2008, una edición inolvidable cuando me enamoran. En su tema nos regresan al cole y nos hacen interactuar con ellos; genialidad la geografía, gracias Oliver Yanes por no dejar desaparecer a Pita-Pitos, luchando con constancia hasta llevarlos a esta edición.

