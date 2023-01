Raquel García Murguera y comunicadora Murguera y comunicadora

Imparables con su jincana. Que toquen los pitos, me gusta pero que le canten al hecho de que se ha ya perdido ese hábito me emociona. Se nota el trabajo. Y con un «Tenerife» el público se entregó. Buena murga que sacó mi felicidad con el «sin cantera no hay adulta», buenas voces y puesta en escena. Emociones.

8,5