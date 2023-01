Raquel García Murguera y comunicadora Murguera y comunicadora

Siempre me ha llamado la atención de esta murga la personalidad que tienen en su armonización. Entre las figuras, emotivo recuerdo cuando le cantaban a la figura de los abuelos y abuelas. Lástima que me costara entender la letra, no por vocalización sino por ir de una figura geométrica a una figura simbólica.

6,5