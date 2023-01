Raquel García Murguera y comunicadora Murguera y comunicadora

Alegres y con seguridad. Gran labor del director. La idea de la granja, y la traducción de los animales me pareció genial. De voces muy bien. Cuando los peques me hacen reír me resultan más fascinantes que cuando se enfadan. Genial el efecto grada. Me pregunto cómo harán para cantarla en alguna esquina.

9