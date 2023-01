Llegaron de bomberos pero lo que hicieron fue prender en fuego el escenario con el repertorio interpretado. Comenzaron con un ritmo impetuoso y no bajaron hasta terminar su actuación. Su tema una letra estupenda donde nos cambian la visión de ser los número 1, sin duda candidatos al pódium.

Voces correctas y perfecta vocalización durante el tiempo de actuación en el recinto ferial. Movimientos limpios. Una idea muy original y bien defendida la del pódium. Aunque han tocado temas complicados, lo han hecho de forma muy correcta. El final me ha dejado sin palabras. Maravilloso.

Romén Soriano Dtor mus. murgas Dtor mus. murgas

Su pasacalle, un himno en el concurso de murgas infantiles y en elCarnaval, suenan como un cañón y visualmente enamoran, mi mayor pódium eres tú, no hay un trozo de letra que no me haya erizado. Pelometría, dícese de la ciencia del buen cantar. ¡Gracias Castorcitos! ¿Pueden volver a cantar?

10