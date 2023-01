Un día en la feria es siempre un recorrido de emociones. Reconozco que me costó entenderlos un poco en alguna ocasión y es una pena que me perdiera en alguna parte de la letra. Seguro que el mensaje merecía la pena. Buena empatía echando de menos a las murgas que ya no están. Eso me emocionó.

Naara Hernández Letrista murguera

Obviamente no me falta admiración por los años que lleva a flote esta murga. Nos llevaron a darnos un paseo por la Feria, donde me quedé con su mensaje, valoremos nuestras vidas cuando vamos al volante. Aparte de lo enamorada que me dejó su Carri-conguerito, las ganas de estos niños me emocionaron.

5,5