El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado este sábado que no había anunciado la presencia de Elvis Crespo en el Carnaval de la capital, y tan solo había un preacuerdo con la representante del artista y la agencia que lleva su representación en Canarias, en la que de manera provisional se había incluido el día 25 como fecha de su concierto. Textualmente, el documento indica que se suscribe la cesión de la representación del artista “para la actuación correspondiente en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife el día 25 de febrero de 2023 “.

Dicho documento, firmado por ambas partes y en poder del Organismo Autónomo de Fiestas, suponía “el primer paso una línea sólida de negociación que, finalmente y por razones personales del artista, no pudo fructificar”, ha informado el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, quien ha reconocido que “la información había trascendido ya a la opinión pública, pero en base de un documento sólido de preacuerdo que no ha podido llevarse a fin por la antedicha razón”.

Cabello ha manifestado que “somos muy cuidadosos con la información que trasciende de manera oficial porque los contratos, hasta que no están firmados, no pueden darse por cerrados, y es por esta razón por la que el Ayuntamiento no había anunciado de manera oficial la presencia de Elvis Crespo en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, aunque es cierto que la negociación estaba muy avanzada”.

“En este caso”, ha informado Cabello, “había una disponibilidad del artista que finalmente no se ha podido concretar, por lo que estamos trabajando ya en cerrar otras opciones que se estaban barajando de manera paralela a Elvis Crespo”.