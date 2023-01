Vista la afluencia de gente en mi cantina, me estoy planteando revalidar el Récord Guinness de Celia Cruz, de más personas por metro cuadrado: La variante sería de clientes comiendo garbanzas en lugar de gente bailando con la Reina de la Salsa, que para salsa, la de las garbanzas de mi madre, que me han hecho contratar a dos nuevos panaderos porque la gente no para de sopetear.

La gente comiendo y preguntando ya si la tele va a dar los concursos y galas, además de qué tele y qué concursos. Y yo a todos mis clientes les digo lo mismo: ¡Seguramente lo de siempre, mijo!: La Canaria dará lo que, a su criterio, es más importante; Gala, murgas adultas y Ritmo y Armonía dejando lo que, a su criterio, es de segunda división para las teles locales. Y yo sigo haciendo la misma pregunta pero un poco más amplia: ¿Por qué si la Canaria no paga un céntimo por el Carnaval, tiene derecho a elegir lo que da? ¿Por qué tiene derecho a imponer a Fiestas el horario de comienzo de los actos que le interesa? ¿Quién le otorga el beneficio de que todos los presentadores de Galas y concursos sean de su casa? ¿Por qué los políticos se lo permiten? Y no me hablen de costes porque, sus costes, que son muchos, los cubrimos todos con nuestros impuestos, amén de la publicidad que se embolsa durante la retransmisión de esos actos. Atrás quedaron aquellas disputas entre cadenas nacionales que también exigían, pero pagaban: Antena 3 en el año 93, setenta y cinco millones de las antiguas pesetas. Con esta tragadera que muchos clientes de mi negocio no ven normal, el famoso dicho ha cambiado y ahora hay que decir: Quien no paga, manda.