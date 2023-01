El Cine Víctor de la capital tinerfeña acogerá el próximo viernes, desde las 18:30 horas, una cita histórica. Por primera vez una murga de Gran Canaria se presentará en la capital tinerfeña. Es el caso de Nietos de Sarymánchez, formación que celebra el décimo aniversario de su fundación y que no es ajena para los amantes del Carnaval chicharrero, no solo por su participación en los encuentros de Candelaria, sino en particular por las colaboraciones que protagonizaron en el pasado con Mamelucos. En 2017, con un villancico para felicitar la Navidad que fue la antesala de lo que estaba por venir, el viaje de ida y vuelta de Los SaryMamel’s.

Nietos, que se estrenó con Rayco Picolo como director y a la siguiente edición se puso al frente Josito Suárez –su director musical–, siempre se ha considerado una murga hermana por la buena sintonía que ha mantenido con los grupos chicharreros, hasta el punto que en más de una entrevista siempre se le ha deslizado la pregunta de cuándo vienen a concursar a Santa Cruz, habida cuenta de la imparcialidad de la que gozan al tener su cuartel general en el municipio de Telde. «De momento este año venimos a presentar nuestra fantasía y lo haremos como se hace en Gran Canaria; las presentaciones de allá no tienen nada que ver con las que aquí. No son ni mejores ni peores, solo diferentes», explica Rubén Pitu, que recuerda que Nietos salió al Carnaval cuando él todavía estaba trabajando en Lanzarote, si bien pasaron tres años hasta su incorporación. «Yo fui a cantar y me dijeron: salpica pa’llá», dice el director con el gracejo que le identifica y con el que se gana al público. Para El Pitu, hay muchas ganas del reencuentro con el público. «Ya lo vivimos en Gran Canaria, en la presentación que celebramos el domingo y ahora estamos muy entusiasmados con la cita que tenemos en Tenerife, donde contaremos con una presentadora muy conocida y muy querida de la Isla, que no desvelamos para que se lleven la sorpresa y al parecer también dicen que van a ir unos chicos que ensayan en la calle de La Noria, creo que se llaman Mamelucos, o algo así. Ellos dicen que ya no se llevaban con nosotros pero al parecer quieren salir a cantar», añade con humor, además de anunciar otras dos actuaciones sorpresa que tampoco desvela. En el caso de Nietos de Sarymánchez, han pasado dos años desde su última actuación en Carnaval. El hecho de que ellos no estuvieran en el concurso que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria en marzo pasado no desmerece el primer premio con el que se alzó Gambusinos, de Fuerteventura. «Ellos tuvieron lo que hay que tener para echar para adelante y lo hicieron estupendamente, y olé por ellos», celebra Rubén Pitu, que destaca que lo más importante de esta edición es el regreso a la normalidad, «que volvemos a vernos; luego si gusta el repertorio, es un premio doble». Adelanta que van a arriesgar muchísimo. En su repertorio, del que desvelarán dos de sus tres temas, asegura que «si sale la idea que preparan para la final, quedará para siempre; y si no, también, por lo negativo», cuenta con humor y confiado en lograr el objetivo. «Si no desvelamos esa canción en nuestras presentaciones es porque no se puede poner en escena en un teatro o en un cine». Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023 Este Carnaval del reencuentro con Nietos viene con mucho nivel, asegura a raíz de lo visto en las presentaciones que ya se han celebrado. Sobre las murgas de Tenerife, el director de Nietos de Sarymánchez admira que cada grupo tiene un estilo marcado: «de Bambones esperas letras que luego vas a escuchar todo el año; el humor de Diablos Locos, la capacidad de sorpresa de Zeta-Zetas o la fuerza de Mamelucos... Admiro de las murgas de Tenerife que tienen un estilo marcado; eso no es ni mejor ni peor que las de Las Palmas de Gran Canaria, donde pueden combinar tanto un espectáculo con las cámaras de televisión, como hacer crítica o humor». Para Rubén Pitu, lo importante de la presentación de Nietos en Tenerife es la apuesta por romper las barreras que todavía existen entre islas y es un brindis por unir y hacer más grandes los carnavales de las dos Islas». En el regreso a la nueva normalidad, donde el concurso de murgas adultas tendrá una fase con dos canciones y una infantil a una, el director de Nietos no entiende «cómo nosotros mismos, los murgueros, nos empeñamos en recortar tiempo. Si te gustan las murgas, ¿por qué suprimes un tema o haces más breve la fase?», se pregunta a la hora de lamentar que la final sea a una canción o que en la fase tengan en Las Palmas de Gran Canaria 25 minutos en vez de 30. Rubén Pitu confía en que se vuelva a celebrar el encuentro de murgas de Candelaria. «Para nosotros era un premio añadido: ganar y tener el aliciente de ir a Tenerife a cantarle a los chicharreros cara a cara», cuenta con humor este director que también comparte tareas de letrista en Nietos junto a David Perdomo, ambos los culpables de los temas que desvelarán este sábado en el Cine Víctor.