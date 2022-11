En la reunión celebrada el pasado jueves, en la sede del Organismo Autónomo de Fiestas –a la que solo asistieron cuatro (Rumberos, Danzarines Canarios, Río Orinoco y Tabajaras) de las diez comparsas inscritas–, el responsable de las galas y concursos, Enrique Camacho, apostó por revalidar la fórmula de un desfile con sets o paradas a lo largo del recorrido, para que cada una de las formaciones disponga de unos minutos reservados en cada lugar para dar lo mejor de sí ante el público.

En los contactos mantenidos por la dirección artística, Rumberos, Tropicana, Río Orinoco, Bahía Bahitiare y Tabajaras son partidarias de mantener y mejorar el formato del Ritmo y Armonía con sets que se estrenó en el Carnaval de junio, condicionando su respaldo –como ocurre también en el caso de Danzarines– de que me delimiten y señalice de forma clara dónde son las paradas, para que no ocurra como el pasado junio, cuando reinó la confusión.

Una vez revisada la fórmula implantada en el último Carnaval, Enrique Camacho plantea hasta siete sets en el concurso de Ritmo y Armonía que se desarrollará el sábado 18 de febrero en la avenida de Anaga. La distribución de las paradas serían: cuatro en el arranque del desfile, desde Almeyda hasta cerca de la Alameda, y otras tres una vez superada la entrada del túnel, para garantizar el esplendor del pase de las comparsas en esta zona del trayecto.

Aunque la ausencia de la mayoría de los representantes a la reunión de comparsas con la dirección artística dificulta la búsqueda del consenso, las conversaciones desarrolladas desde el equipo de Enrique Camacho condicionan el mantenimiento del Ritmo y Armonía con sets a que se delimiten de forma clara los lugares o paradas en el recorrido. Y es que hasta el próximo responsable de los espectáculos, el propio Camacho, pidió a sus interlocutores que no tomen como una referencia el formato que se estrenó en el Carnaval de junio, hasta el punto de que, si no se garantiza la señalización de los espacios, el director artístico llegó a plantear mantener el formato anterior: un desfile puro y duro por la avenida, con un tramo señalizado para televisión.

El gerente de Fiestas, Guillermo Martínez, reconoció que la organización no puede garantizar un despliegue de luz como el que realiza televisión, pero sí tomó el guante de delimitar las zonas que se reservan para las siete actuaciones delante del público.

Junto al debate del formato de Ritmo y Armonía, que centró la reunión, las diez formaciones de cuerpo de baile celebran su participación en la gala de la reina y, además, estarán presentes en algunos números del espectáculo.

Los colectivos de cuerpo de baile y parranda también serán protagonistas de las actuaciones que se desarrollarán en la gala inaugural y de presentación de las candidatas a reinas adulta, infantil y de los mayores, el viernes 20 de enero en el Parque Marítimo.

Que el jurado sepa lo que vota

El director de Tabajaras, Celso Hernández, lamenta las ausencias de sus compañeros y pide a la organización más contundencia al convocar reuniones. Tras lamentar que se aprobaran las bases sin la reunión prometida, pide que no se establezcan dos listas de comparsas (las mejores puntuadas por un lado y el resto, por otro) para hacer el sorteo alternando las que tienen mejor nota con las peor clasificadas. También pidió que se explique al jurado qué tiene que votar en función de las bases y acabó cuestionando el calendario de actuaciones. Desde el concurso hasta el Ritmo y Armonía no hay día de descanso, sin obviar que una comparsa no ganadora sale a la Cabalgata a las diez de la noche y llega a su casa a las dos de la mañana, para al día siguiente concursar en Ritmo y Armonía. «Esto hay que solucionarlo», dijo Celso.