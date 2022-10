El primer Carnaval que vuelve a celebrar Santa Cruz en su fecha tradicional –enero/febrero– desde 2020 registra récord de participación, con 112 formaciones, lo que supone diecisiete más que antes del covid, y eso a pesar de la desaparición de La Traviata o Triquikonas y la baja de Arremangados.

Al cierre de la preinscripción que permitirá a Fiestas calcular el presupuesto y afrontar el primero de los dos pagos en concepto de contratación entre octubre y noviembre, se han inscrito diecisiete agrupaciones coreográficas, siete agrupaciones de mayores, dos agrupaciones lírico-musicales –La Zarzuela y Los Fregolinos–, ocho rondallas, nueve agrupaciones musicales, once comparsas adultas, dos infantiles, veintitrés murgas adulta –incluida la Fufa–, veinte infantiles y se recupera la modalidad de la Canción de la Risa –que se aparcó en el Carnaval de junio– con trece colectivos.

Entre las cinco murgas adultas que vuelven, Marchilongas, decana femenina; la laureada comparsa Joroperos –que vuelve a sacar su modalidad infantil–, las rondallas Orfeón La Paz, Gran Tinerfe y Los Aceviños o los estrenos de Las Sofocadas y Ensalitradas. También en la cantera de la crítica, un colectivo novel: Disimulados, que lo intenta de nuevo. En grupos coreográficos, tres 'caras nuevas', En Paralelo Danza, LSTribu, Onys y Wild Dance.

Murgas infantiles, del 26 al 28 de enero: dos regresos y un estreno. En la cantera ,David Mederos intenta de nuevo sacar adelante Disimulados, que se quedó en ciernes cuando irrumpió la pandemia. Ensaya en la actualidad en El Centenero a la espera de que Santa Cruz concluya la mejora de su sede. Por el camino se queda el intento de reflotar después de década la infantil Ni Pico-Ni Corto, tal vez ya para 2024. Cabe recordar que junio pasado salieron al Carnaval chicharrero dieciséis formaciones de niños: Distraídos, Lenguas Largas, Carricitos, Raviscuditos, Mamelones, El Cabito, Rebeldes, Pita-Pitos, Castorcitos, Revoltosos, Chinchositos, Retorciditos, Guachipanduzy, Redoblones, Sofocados y Triqui-Traquitos. Un total de veinte murgas infantiles han formalizado su preinscripción.

Festival coreográfico, domingo 29 de enero, con cuatro altas. Boom en la modalidad que más ha crecido en los últimos años, incluso a pesar de la decisión de la agrupación coreográfica madre, Bohemios, de no participar en el Carnaval después de 52 años de historia. De las once participantes en 2020, en el pasado Carnaval de junio salieron quince –con la baja a última hora de Moana–: Club Odali, Estrellas del Baile, Crea Hip Hop, Ibaute, Crew of Dreams, Funkyguachi, Patronato Cultural Arona, Loli Pérez, Ballet Dance, Yu Funk (Danceschool), LKS (Luther King-San Miguel), Azahar, Tenerife Dance Proyect y Crazy Dancer, a las que de cara al próximo enero se suman En Paralelo Danza, LSTribu, Onys y Wild Dance. En total se han preinscrito 17.

Murgas adultas, del 30 de enero al 3 de febrero: vuelta a la normalidad. El concurso estrella del Carnaval vuelve a recuperar a la mayoría de las murgas adultas que no salieron en junio, cuando participaron diecisiete, cinco menos que en la última edición antes del covid. Y eso a pesar de tres bajas: Arremangados, que anuncia año sabático, y el adiós de La Traviata y Triquikonas.

Vuelven a dar la murga Diabólicas, Trapaseros, Triqui-Traques, Burlonas, Klandestinas, Bambones, Marchilongas, Mamelucos, Tras Con Tras, MásQLocas, Diablos Locos, Chinchosos, Trabachones, Desatadas, Triquikonas, Tiralenguas –ganadores del certamen de 2020–, Ensalitradas –en su tercer intento por salir–, Desbocados, Ni Muchas-Ni Pocas, Zeta-Zetas y la novel Las Sofocadas. En total 23, sin contar a la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá –fuera de concurso–.

Agrupaciones musicales, sábado 4 de febrero: premio a la permanencia. Es la modalidad más estable desde antes del covid, con el mismo número de participantes, nueve: Salsabor, Teiderife, Chaxiraxi, Cantares Luz de Luna, Nobleza Canaria, Los Yuppies, Caña Dulce, Siboney y Sabor Isleño.

Gala de los mayores, miércoles 8 de febrero. Dentro de la elección de la reina de los mayores se celebra la exhibición de grupos de los carnavaleros más veteranos, para la que se han inscrito siete colectivos frente a los ocho que salieron en junio pasado: Con Nuestra Gente-Chincanayro, Antón Guanche, Rondalla Las Nieves, Mayores del 2000, Monte Nevado, Hogar del Pensionista Padre Anchieta, Volcanes del Teide y Asociación Tercera Edad de Tegueste; aún así, no se acerca a los niveles de la última edición antes del covid, cuando fueron dieciséis grupos de mayores.

Canción de la Risa, viernes 10 de febrero, cierra dos años sabáticos por todo lo alto. La modalidad que inventó para el Carnaval Manón Marichal en el año 2007 vuelve después de dos años sabáticos; el primero, correspondiente a la edición virtual (2021); el segundo, junio de 2022, cuando organización y participantes decidieron hacer un alto hasta ahora. De mantenerse el número de preinscritos, el próximo año registraría una participación histórica con trece formaciones. A las nueve de 2020 (Los Esc@ndinabos, NoTengo El Chichi Pa’ Farolillos, Las Noveleras, Los Dibujos Animados se van de fogalera, Los Legías, La Familia Monster, Los Cornucas Atómicos, Las Gediondas y Los Niños del Pijama a Rayas, se sumarían los noveles Arremángate que te mojas –la versión Canción de la Risa de la murga adulta Arremangados, que no sale–, Cucarachas Blancas, Endúlzate mi niñ@, Las jareadas en su punto de sal y No te vayas para que almuerces.

Comparsas, sábado 11 en escenario y sábado 18 en el Ritmo y Armonía, con el número más alto. La modalidad reina de la calle consolida un auge que arrancó incluso en pleno covid. En 2020, la última edición de normalidad, salieron siete: Tropicana, Rumberos, Danzarines Canarios, Bahía Bahitiare, Cariocas, Tabajaras y Joroperos que se incrementó hasta nueve en junio de 2022, incluso con la baja de Joroperos, al regresar Valleiros y Río Orinoco, más el estreno de Abenaura. 2023 supondrá la participación de diez comparsas, por el reencuentro con Santa Cruz de Joroperos, que lo hace por partida doble en el año de sus bodas de oro, pues vuelven los adultos y traen la que será la segunda comparsa infantil del Carnaval, con el mismo nombre que sus adultos, y que se suma a Tropicana infantil (fundada en 1997). No se trata de una experiencia inédita para la formación lagunera, que ya tuteló a su cantera durante cinco años: 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989. En esta ocasión, lideran el proyecto Yurena y Faly, bailarina y percusionista, respectivamente, de Joroperos adultos.

Rondallas, domingo 12 de febrero: regresa del Orfeón. El género genuino del Carnaval recupera la nómina de la última edición antes del Covid, y pasa de las cinco rondallas de 2022 (Las Valkirias, Peña del Lunes, El Cabo, Masa Coral y La Rondalla Mamel’s) a ocho, con el regreso de Los Aceviños, Gran Tinerfe y Orfeón La Paz, de La Laguna.