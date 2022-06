Cantar bien no es obligatorio para subirse al escenario con una murga, no al menos en el estricto cumplimiento de la musicalidad. No son rondallas, no hay que engañarse, aunque es cierto que hay grupos que son un regalo para los oídos. Sin embargo, más allá de lo que el público –siempre exigente– pueda percibir, lo cierto es que entre el colectivo murguero se hace necesario aprender a cantar.