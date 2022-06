Cuatro y media de la tarde, día de playa y prolegómenos del partido que puede ser decisivo para el CD Tenerife la próxima campaña... Demasiado condicionantes, y de peso, para llenar el recinto ferial en la gala de elección de la reina infantil donde el Carnaval llenó, como le gusta a los amantes de la fiesta, el escenario. Una coreografía que desbordó el escenario de la ciencia ficción y realzaron a los siete presentadores de la 'gala de la igualdad', como decía la letra. "Lo imposible nunca existirá".

"Aquí somos todos felices, no hay desgracias, ni peleas ni contaminación", comenzaron en una gala ideal los maestros de ceremonia más grandes, y de corta edad: Sara Corimbo, de 8 años; Daniela Valeriano, de 13 años; Neymar Pérez, de 7; Ignacio Tetuani, de 13; Mireia Hernández, con 11; Joel Arias, que tiene 10 años, y Leyre Hernández Marrero, de 9.

Y... ¡sorpresa! Joel Arias, el director de la murga infantil Redoblones se atreve con un rap para dar paso a la presentación de los miembros de la gala infantil.

Los niños actuaron como niños y... no ocultaron que el jurado estaba formado por adultos, y una de las maestras de ceremonia cogió una silla para escenificar que el voto del público infantil también contará en la deliberación total.

De A partir de ahí, Crea Hip Hop recreó una actuación inspirada en Harry Potter.

Sin tiempo para respirar, a pesar del calor, comenzó el desfile, con Leyre González, de David Afonso, de Espectáculos Alma Show y Restaurante Abordo, con la fantasía "La que hemos liado pollito", de David Afonso, artista que igual encarga un drag que hace un traje de reina.

#GalitaSC Candidata número 1.

Leyre González Prieto, 7 años - 'La que hemos liado pollito'

Diseño: David Afonso Representa a Restaurante a Bordo y Espectáculos Alma Show.



SMS INFANTIL 1 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/6HU5TM9QAT — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Candidata número dos, Jennifer Valeria Martín Morando, de la Asociación La Barca de Toscal Longuera, con una fantasía de Creaciones de la Rosa (Arganda Lorenzo) titulada "Volver a despertar en tiempos de Carnaval".

#GalitaSC Candidata número 2.

Jennifer Valeria Martín Morando, 10 años - 'Volver a Despertar en Tiempos de Carnaval'

Diseño: Creaciones De La Rosa

Representa a Asociación de Vecinos La Barca Del Toscal-Longuera .



SMS INFANTIL 2 si es tu favorita cuando se abran las votaciones pic.twitter.com/KHepvbnhGD — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Tercera, Candela Rodríguez Martín, de Awara Creaciones para Hola El Paso y Ayuntamiento de El Paso, con "Una fiesta en mi jardín", de Awara Creaciones.

#GalitaSC Candidata número 3.

Candela Rodríguez Martín, 8 años - 'Una Fiesta en Mi Jardín'

Diseño: Awara Creaciones

Representa a Hola El Paso, Ayuntamiento del Paso



SMS INFANTIL 3 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/sKPsa7IQku — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Cuarta, Ainhoa Díaz Morales, de David Hernández, para Construcciones y Reformas NS, con "Y por fin te encontré", de David Hernández.

#GalitaSC Candidata número 4.

Ainhoa Díaz Morales, 7 años - 'Y por fin te encontré'

Diseño: David Hernández

Representa a Construcciones y Reformas NS.



SMS INFANTIL 4 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/btQk7Jvp3z — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Bloque de cuatro candidatas y actuación del grupo coreográfico Loli Pérez, llegado de Güímar y ganador, como en 2019, del premio de Presentación. Su presencia sobre el escenario, sensacional; solo el Carnaval permite abejas que reinan en el mundo de Ciencia Ficción.

Y sigue el segundo de los bloques de candidatas. Quinta, Irene Reyes Ramírez, de Patricia Ramos Negrín para Napavi, salón de peluquería y estética, y taller Socas Cruz y Loli, manualista y artesana, con la fantasía 'La loca hora del té?, una creación de Patricia Ramos, con un claro guiño a La Palma.

#GalitaSC número 5.

Irene Reyes Ramírez, 10 años - 'La Loca Hora del Té'

Diseño: Patricia Ramos Negrín

Representa a Napavi Salón de Peluquería y Estética, Taller Socas Cruz y Loli Creaciones Manualista y Artesana



SMS INFANTIL 5 si es tu favorita cuando se abran las votaciones pic.twitter.com/Z29uigAmmE — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Sexta, Dayreli Regalado Pérez, de Jonathan Suárez para Kiosko La Constitución, con "Algún día aprenderé", de Jonathan Suárez.

#GalitaSC Candidata número 6.

Dayreli Regalado Pérez, 8 años - 'Algún Día Aprenderé'

Diseño: Jonathan Suárez

Representa a Kiosko la Constitución.



SMS INFANTIL 6 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/lHZmGgADhh — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Séptima, Valentina Díaz Santana, de Santi Castro para a BP Guaza y Autostil Premium Cars, con "Desde las alturas", de Desde las alturas", de Santi Castro. El traje, una pasada que trae al recuerdo el magisterio de Ángel González Ramos, otro grande del diseño que colabora en el equipo de Santi, ya reina adulta y primera dama de la tercera edad de este año.

#GalitaSC Candidata número 7.

Valentina Díaz Santana, 7 años - 'Desde las alturas'

Diseño: Santi Castro

Representa a BP Guaza y Autostil Premium Cars.



SMS INFANTIL 7 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/4q6x5RZOVJ — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Octava, Sara Ortiz Martín, de Ruymán Pérez Jorge, para Ayuntamiento de Santiago del Teide, con ""Cuéntame otro relato de princesas hechizadas y castillos encantados".

#GalitaSC número 8

Sara Ortiz Martín, 11 años - 'Cuéntanos otro relato de princesas hechizadas y castillos encantados'

Diseño: Ruymán Pérez Jorge

Representa al Ayto Santiago del Teide



SMS INFANTIL 8 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/4FRqIcagoJ — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

El grupo coreográfico Odali toma el testigo, manteniendo la atención del público, antes de seguir con el tercer y último bloque de candidatas.

Elena Cabello Mena, novena, de El Kilo La Camella y Salvaje La Tejita, con diseño de Dani Mena titulado "Con toda mi alma".

#GalitaSC Candidata número 9.

Elena Cabello Mena, 9 años - 'Con toda mi alma'

Diseño: Dani Mena

Representa a El Kilo La Camella y Salvaje La Tejita



SMS INFANTIL 9 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/ir7XvA8CkT — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Décima, Vera García Lima, de Marino Tenerife, apuesta de Alexis Santana, con la fantasía "La más bonita que llegó a Canarias". La pequeña se metió en el papel de la turista que visitaba el Archipiélago sacando fotos.

#GalitaSC Candidata número 10

Vera García Lima, 7 años - 'La más bonita que llegó a canarias'

Diseño: Alexis Santana

Representa a Marino Tenerife



SMS INFANTIL 10 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/VtUeDj2Ntt — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Cerrando el desfile de aspirantes, María Cruz Asencio, de Santi Castro para Grupo El Cine y López Marrero Construcciones, con la creación titulada "Cucú cantaba...". La fantasía, ¡un espectáculo!, un traje con movimiento. Abre la puerta del escenario, aparece la casita de un reloj cucú y... aparece la candidata que saluda al público con una creación que es una locura de traje, con decenas de figuras en movimiento a modo de tiovivo. Una preciosidad.

#GalitaSC Candidata número 11

María Cruz Asensio, 8 años - 'Cucú cantaba'

Diseño: Santi Castro

Representa a Grupo El Cine Y López Marrero Construcciones.



SMS INFANTIL 1 si es tu favorita cuando se abran las votaciones#CarnavalSC22 @FiestasStaCruz pic.twitter.com/c4Dpb7pqER — @SCenCarnaval (@SCenCarnaval) 19 de junio de 2022

Concluye el desfile y un parón... tal vez por la publicidad o para dar por televisión el repaso de los once trajes. Muy buena idea, lástima que no se pensara en el público en el recinto.

Tras el paréntesis del desfile de las once candidatas a reina infantil, continuó la segunda parte del festival coreográfico en el que Enrique Camacho convirtió el espectáculo. Primero, con la actuación de Yu-Funk, para seguir con la intervención de la comparsa infantil Tropicana de Candelaria, que primero presentó la percusión que dirige Daniel Darias, para luego mostrar el trabajo desarrollado en el baile por el joropero David Gómez. Los de Candelaria protagonizan un número de lujo.

La actuación estrella, el número conjunto que protagonizaron las murgas infantiles, que interpretaron una canción ensayada y coordinada por Lolo Tavío; la versión infantil de la canción 'prohibida' que no se vio en la Gala adulta y que en la infantil, ajena a críticas, enamoró por revindicar también al género rey de los concursos del Carnaval. Al frente, como directora de las dieciséis murgas representadas por medio centenar de niños, Amanda Conde, la titular de la batuta de la infantil Retorciditos.

En la misma situación, lección de las murgas infantil dieron una lección a sus mayores. Comienzan este lunes su concurso y ahí se hacen presentes en la gala de la cantera. "Los niños no somos transformer, no somos máquinas de precisión, no soy ciencia ficción". Solo fueron algunas de las perlas engarzadas por magos de las letras de la cantera, obra de Idafe Martín (Mamelones), (Yone Expósito (Castorcitos), Sebid González (Retorciditos) y Carlos Casanova (Redoblones). Enorme las murgas infantiles.

Ahora así se anunció que se iba a emitir un vídeo de los once desfiles para volver a incentivar la votación popular desde las casas.

Antes de desvelar el veredicto, exhibición de los presentadores, que demostraron que son unos pedazos de artistas cantando y bailando, en una actuación conjunta arropados con los grupos coreográficos que desbordó el escenario.