¿Cuándo comenzó en la murga adulta?

En el 2000, con Pedro Mengíbar de director, entonces sacamos el disfraz «El rey de los payasos». En total he estado unos 35 años en murgas, quitando la edad de la rebeldía (se ríe).

Ha vivido lo mejor de Triqui.

Si, como niño vi el año de indios y luego viví otra etapa inolvidable de la murga.

¿Qué análisis hace de la actuación de este año?

Estamos contentos con la reacción del público; abajo escuchamos risas y ese era nuestro objetivo. Obviamente, con el humor no levantas a la gente como ocurre con la crítica. En todos los golpes se rieron.Estamos contento con la actuación.

¿El humor no está de moda?

Para este jurado el humor no va con ellos por lo que se vio en las puntuaciones de fase.

En este caso, ¿el peor enemigo de Triqui ha sido Triquis o que el jurado no valora el humor?

Está claro que siempre nos van a comparar con nosotros mismo hagamos lo que hagamos. Si escuchas, siempre dicen, «no están los Triqui de la Posesa». Y no van a ser los Triquis de la Posesa porque ahora somos otros Triqui; no puedes vivir toda la vida un tema en concreto o de intentar hacer lo mismo.

¿Usted hubiera pasado a Triqui a la final?

Sí, estábamos para pasar a la final.

¿Quitaría a alguna?

No me atrevo a quitar a alguna. Obviamente para entrar nosotros habría que quitar a alguna, pero no soy yo quién para decir a quién quitaría. Para el jurado merecieron estar otras ocho y no nosotros. Equivocados o acertados, es lo que hay.

La entrevista se realiza antes de la final. ¿Cree que va a haber humor?

Creo que no va a haber humor. Tengo la esperanza con Diablos Locos, que al final lleva humor a su estilo: humor con ironía; humor loco. Esa es mi esperanza para que esté representado el humor, agrade a la gente y haga gracia a los espectadores.

¿Le gusta la nueva disposición del escenario?

No te digo que me gustó más que la clásica ubicación, pero ni me disgustó ni la murga se sintió incómoda en el escenario.

¿Y el sonido?

El mayor problema del sonido está en el que se emite en la Televisión Canaria, no sonido escenario. Hay muchísima diferencia entre las murgas que ves abajo y cuando las escuchas por la televisión. Si sigues la retransmitió o repites el vídeo te da la sensación de que están cantando dentro de una lata por lo menos, suena rado.Es un sonido nefasto por la tele. Sin embargo, lo ves en directo, en el recinto ferial, y no tiene nada que ver. La persona que sigue musicalmente el concurso tiene dos versiones totalmente diferentes si la sigue en director o por la tele. Son dos actuaciones de la misma murga totalmente diferente.

¿La disposición del escenario en el recinto ferial es más acogedora?

Sí, es más cercana. Te pones el borde del escenario y al primer persona lo tienes cerca; estás más arropado.

Llevan desde 2019 sin pasar a la final. ¿Le puede pasar factura y poner en peligro la continuidad de la murga?

No, para nada. A ver, el primer día tienes la bajona típica porque la gente no tenía ganas de nada, pero desde la tarde del mismo jueves ya estamos diciendo que vamos a disfrutar del Carnaval, que dentro de ocho meses está otra vez ahí y vamos a prepararnos para ir mejor en todo lo que podamos. En la murga no hay sensación de desgana ni de no querer salir.

¿Se sienten finalistas morales por quedar en noveno puesto, a las puertas de la final?

En el noveno puesto y a décimas del octavo...

El jurado paralelo de El Día los colocaba también en final.

Comparas este año con el 2020, que también nos quedamos fuera y no tenemos la misma sensación en esta oportunidad. Al término de las tres fases y después de escucharse los nombres de los ocho finalistas es más unánime la sensación entre el público de que Triqui tenía que haber estado anoche en el recinto ferial. En la mayoría de las quinielas estábamos como octavas. ¡Hasta tú nos pusiste en tu quiniela! Para la gente Triqui era finalistas. No es así para el jurado y ya estamos pensando en salir lo mejor posible en 2023.