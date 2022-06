Diablos Locos regresa a lo más alto del olimpo murguero en una bonita final y precisamente de la mano de Tomy Carvajal, la tercera generación. Se impone así la dinastía trónica, con Maxi Carvajal y Víctor Asensio tutelando un relevo que encabeza la generación okaidi y que tiene en Tomy Carvajal y Acaymo Correa.

Es la primera vez que Diablos gana desde el año 2015, hace siete años, y viene a romper la hegemonia de Zeta-Zetas, que logró tres primeros de Interpretación en los últimos cuatro años.

El tercer galardón recayó en Bambones, con su canción del verano, mientras que el accésit de Interpretación fue para Mamelucos, que suma otro cartón más precisamente para su local de ensayo.

En Presentación, sorpresón. Después de ocho ediciones ganando el máximo premio al disfraz Mamelucos, se quedó fuera del pódium, todo un revés en las aspiraciones de la Casa del Miedo en el segundo año con Josué Quevedo.

Trabachones, que en 2012 le había ganado la partida a Mamelucos, se alzó con el primero de disfraz. El segundo fue para Diablos Locos, seguida por MásQlocas y, accésit, Chinchosos.

Interpretación:

1. Diablos Locos

2. Zeta-Zetas

3. Bambones

Acc. Mamelucos

Presentación:

1. Trabachones

2. Diablos Locos

3. MásQLocas

Acc. Chinchosos

Premio mejor percusión Jorge Glez Palmero (Trabas):

Emilio Pérez García (Ni Fú-Ni Fá)

Premio mejor presidente José Guiance (Trabas):

José Cortes (Los Rebeldes)

Premio Samuel Armas (Chinchosos):

Tiralenguas

Premio Tom Carby (Diablos Locos):

Desatadas

Trofeo Borja Reyes (Ni Pico):

Tati García (Desatadas)

Murguero del año:

Amelia Casanova (Burlonas)

A ritmo de Santa Cruz en Carnaval arrancó la gran final de murgas, donde la voz de Alexis Hernández fue el protagonista de anunciar en el recinto ferial, que a las 21:15 horas presentaba numerosas clareas en las gradas, sin registrar un lleno total al menos en los primeros momentos. Llamaba la atención el público de pie y apelotonado entre la cabecera de las dos gradas laterales en su encuentro con el escenario.

Del ritmo que contagiaba ganas de baile al contraste con los primeros compases de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, dirigida por Agustín Marrero, que en su interpretación de su primer tema se contagió de la tristeza de la letra, un homenaje a las víctimas del covid, para ser más crítico en la presentación del tema que en la letra. "Alguien tendrá que pagar por eso algún día", dijo el director de la murga.

Del homenaje a los fallecidos por la pandemia, la Fufa propuso el juego de la rima, donde sacó punta a los pareados de Agaete, Moya, Arucas... "Escúcheme bien porque hay que rimar junto con la Fufa". Por momentos la Fufa parecía que en vez de estar en el recinto ferial pensaba que estaba en la plaza del Príncipe, para continuar con otro rajazo a los canariones, "siempre será el segundo". Lo mejor el final, cuando cuadraron sus voces. Y para poner el cierre a tu tiempo como teloneros, el Cubanito, el tema que inventó Nicolás Mingorance en el año 1966 que en la gran final volvió a demostrar que está en el tema más demandado en el hit parade de la Afilarmónica.

Llamativo: quince minutos sobre la hora de inicio de la final y todavía estaban al cincuenta por ciento las dos gradas laterales.

Sobre el escenario, la murga, que hasta echó mano al papel para darle más actualidad al repertorio de una Ni Fú-Ni Fá que reivindica la tradición.

Y para terminar: "¡Qué bonito es Santa Cruz, qué bonita es mi ciudad que rebosa de alegría cuando llega el Carnaval", se despidió la Fufa para dar paso al tiempo de concurso.

Diez menos veinte de la noche y no había comenzado el concurso entre publicidad, entrevista en la trasera del escenario y los mensajes de amistad que leía Manoj Daswani.

1.- Trabachones (2019). Segundo año de la refundación de Trabas de la mano de Yone Expósito y Domingo López Fumero y segunda edición en final con méritos propios. Sin duda, muchos mejor en fase que en final.

En los primeros acordes, tanto en la presentación como el pasacalle, Ardiel Herrera, componente y curtido en la dirección en el Norte. Por tanto, le resultaba sencillo tomar el testigo de Yone Expósito, del que hasta ese momento no se sabía nada más que los bulos de la mañana (pelea con la directiva y supuesto abandono). El recinto se vino arriba al ritmo de "La magia que me llega al corazón", una de las nuevas bandas sonoras que se incorporan a los Ocho Principales del Carnaval, gracias al magisterio de Judo Lorenzo, responsable musical que fue fichado en Ni Pa Tanto, en el Norte de Tenerife en 2020.

Y Trapasones, los bufones cantaron "Titulares tengo pero información no vengo". Seguía al frente Ardiel Herrera; y sin noticias de Yone Expósito.

Trabachones sonaba como un cd. En el arranque, primeras referencias a la prensa local porque en el Carnaval 2020 dedicaron una descalificación al letrista Airam Bazzocchi, para lamentar el falso periodismo, como el auge de los directos en las redes socialistas que luego ven quince.

Luego, bulos, como cuando se haga referencia a que pasan los aviones por la noche con falsas noticias.

A partir de ahí, reproches a quienes comparten las noticias sin saber, o al murguero frustrado que no publicó el reconocimiento que le dio el Cabildo a MasQLocas por su aportación solidaria, para seguir con un repaso por diferentes noticias, como la lección dada por los murgueros de Tenerife en Las Palmas. "Al final no sabes que tus carnavales te los hago yo". Y para bordar sus argumentos, cuando dicen que los periodistas que cubren Carnaval no le llegan ni al ombligo a Domingo Hernández, camarero del Mister Smile.

Ya el tema parecía un saco sin fondo en el cabía todo, para recriminar la desorganización del baile de magos.

Nuevo giro en el tema, para recriminar que Fiestas le pagó 6.000 euros (en realidad 1.500) al autor del cartel anunciador: no creas en tele y en falsas noticias, pidieron en su despedida.

Les faltó un prospecto para explicar la intrahistoria de lo que cantaban para entender su relevancia de cuitas de barra de bar. Se busca a los Trabachones de fase. Una oportunidad perdida con pólvora mojada.

2.- Trapaseros (1991). Con Juanka López al frente, la murga de Los Realejos puso la quinta y levantó al público con su pasacalles, que les permitió para demostrar que suenan como un cañón, con el aval de Julio Alexis Fernández Calzadilla, también director musical de Bambones. Primera espera de la noche para proceder a la colocación del atrezo.

La murga que hizo historia al ganar el segundo de Interpretación en 2012 y el tercero en 2015 se fue a cantar figuradamente a cantar al PIRS de Arico... "Si la basura hablara", que permitió mostrar un disfraz mucho más bonito que su fantasía oficial.

Arrancaron como un emisario y dicen que entre tanto desperdicio ven pasar a tanto politicucho.

Entre lo mejor, que encuentran una factura de Juan Luis Guerra, o las cláusulas de los contratos basura. Cantan las ideas de temas que podrían desarrollas y lo limitan a una mención.

El tema gira... estaban en el PIRS y cantaban a la basura... y hacen mención al caso de de las niñas Ana y Olivia, hasta convertir en recinto ferial en un circo romano condenando al padre. Nuevo giro. Ahora canto a Tenerife Amable, para lamentar que se van a cargar la Isla con el puerto de Fonsalía o el progreso de Santa Cruz, como corazón de la Isla,

El final del tema para llevar al vertedero por la letra que no se entendía; lo mejor. sus voces.

3.- Diablos Locos (1970). "La murga es personalidad y corazón" reivindicaron en su presentación cuestionando la importancia de los efectos especiales frente a la letra y al esencia de los repertorios. A partir de ahí, con Tomy Carvajal en su primera final, Diablos Locos se subió a la apisonadora para imponer su dinastía trónica. Comenzó la final.

Cuando parecía que la 'final estaba muerta' Diablos Locos presenta La Funeraria: no corras que es peor. Y empieza a hacer un repaso por los personajes de su canción con Alfonso Cabello, que eres un muerto; solo el féretro y los negros cargando el féretro que recuerda el meme despierta carcajadas.

Genialidad cuando meten en un todo a los canariones y a Jonathan Viera y hasta a las murgas de Las Palmas, que son un muerto; y abren un féretro del que salen los Gambusinos ganadores de Las Palmas. Golpazo.

"Ser un homosexual no es un pecado; el pecado es mantener a ese señor", cantaron en referencia a las declaraciones del obispo para luego saltar y decir que el presidente del Gobierno es un cenizo.

Diablos Locos toca el cielo cuando habla de los féretros según sus tamaños, modelo gigante para Gonar; para Bermúdez caja de zapatos; y un féretro trasparente para Patricia... No daban tiempo para asimilar tanta genialidad. Y para disfrutar, el canto del Carnaval como Cultural con un aval que no cantaron, su proyecto EduCarnaval. Al final, la especialidad de la noche hasta el momento: Diablos Locos en su salsa.

4.- Mamelucos (1980). Tomar el relevo a Diablos Locos se puede convertir en un martirio o aprovechar el ascensor para el cielo. Se trataba de una velada especial para Airam Bazzocchi, letrista y este año director también, lo que da carácter a la murga.

Sus primeros acordes, un CD en el recinto ferial al ritmo de su pasacalles con el recinto ferial en pie. Había magia.

Mamelucos convirtió la final en su último ensayo general, con Manolo Peña, presidente de la institución en calidad de maestro de ceremonia, tomando el relevo a Alexis Hernández.

El atrezzo, una pasada. El patio de la Casa del Miedo se lo trajeron al recinto y dejaron el atrezo en su local de la calle de La Noria. Espectacular.

Otra sorpresa. Como están en el último ensayo, aparecen vestidos de calle; sin disfraz.

El tema hace un alto, con alegato de Manolo Peña sobre el acierto a la hora elegir un tema para fase ni para final.. Y ahí toma el pie de romance para , a ritmo de pasodoble, llegar al cielo cuando hacen referencia a la presencia de los Borbones en La Palma en vez de echar una mano para facilitar la recuperación, para seguir con otro viaje al obispo, al que le dijeron que reciba la extrema unción a las puertas del infierno.

Segundo corte; alegato de Manolo Peña y se anuncia la visita de las autoridades al local de Mamelucos, entre puñales y cinismos... Rajazo en do mayor, eso sí, muy fino, para plantearle a los políticos que aprovechen el recorrido para ver la realidad de los barrios de Santa Cruz con un repaso demoledor. "Nunca han gestionado Santa Cruz de noche".

Manolo Peña entra en acción, con el musical de las murgas, historia viva, con anécdotas para escribir un libro, como cuando la murga dejó al Medusa sobre el armario o cuando ven que Manolo no se sabe las letras... Mamelucos monta el musical del Carnaval en su local de ensayo. "Apagamos las luces y encendemos nuestros sueños", dijo de nuevo el maestro de ceremonia para dar paso a otra estrofa ya en la recta final, una declaración de amor al Carnaval y al público. "Yo a tí sí que te quiero". No hacía falta que lo cantaron porque lo demostraron.

4. Bambones (1982). Dieron un paso al frente respeto a la final cuando renunciaron a su fantasía. Ayer se plantaron con una decena de disfraces que les diseñó Sedomir Rodríguez de la Sierra modelo 'Gonar' y se pusieron en bañador tras quitárselo en sintonía con el Carnaval de junio.

A partir de ahí, la sinfonía de la final: el pasacalle de los de El Cardonal, de nuevo al borde de descalificarse por ser 5.600 componentes, desde el escenario a las gradas. ¡Esto es febrero!, aseguró Primi Rodríguez.

El director presentó el tema en concurso, 'La canción del verano'. Como si fuera las verbenas de Arico, se encontraron en la fiesta con Enrique Camacho y a Alfonso Cabello, a quien le leyeron la nómina de cargos que ocupa en forma de retahíla, "no tiene un pelo de tonto; "el Marítimo funciona porque él pone la tumbona". "El Carnaval solo es un negocio para usted", le reprocharon, para entrar a cargar la letra contra Enrique Camacho, que pasó de director (de gala) a dictador. Y le dieron vida en el escenario, hasta con patinete incluido. Por un un momento parecían que los tonos íban al límite de las posibilidades no solo de los componentes sino hasta humanas.

Y doble ración de crítica para Enrique con una exquisita selección musical, y superior el montaje mientras interpretaban "no se habla de Enrique", para seguir que la reina de Las Palmas la hizo Juan Carlos Armas, un diseñador de Tenerife; o los premios Criticón de Las Palmas, también 'made in Tenerife' y rematan la exquisitez cuando dicen que el drag queen de La Palmas tiene un novio "que es de aquí", y mención a la murga ganadora, que es de Fuerteventura, momento en el que salen los Gambusinos.

Y por si Enrique Camacho no se había enterado, de nuevo rajazo a Enrique Camacho con una presentación de cinco comparseros.

"El Carnaval el dinero no lo puede comprar". Rajazo en do mayor.

6. Burlonas (2012). Con Adela Peña al frente, comienzan a cobrar el primer quinquenio consecutivo en la final; sexto en total. Aprovechan la rampa de salida de Bambones para enlazar con su pasacalle, y soñar en febrero.

Los problemas de la salud mental y su incremento por la pandemia es el arranque del tema. Nunca un asunto tan duro se cantó tan bonito. Meten un rajazo que incluso hay basura en el cerebro cuando se escucha hablar al obispo, para asegura que Bermúdez es un caradura, sin olvidar a la concejala que durante la pandemia cerró el acceso a la playa de Las Teresitas.

Engarzan perlas en sus letras para criticar la subida la factura de la luz o del combustible, frente al silencio que guardan los medios de comunicación, recriminan, para seguir el ejemplo de los mayores y "recuperar nuestras vidas".

De ahí a hacer un repaso al 'colorín colorado' de Bermúdez, desde los problemas de las mesas de las fiestas de Mayo al anuncio de la marcha de la refinería. Letra, letra y letra.

Y se vienen arriba para recordar que parece que no se enteran que sigue vive la pandemia, para recuperar el hilo conductor al reclamar la atención de un especialista para atender a aquellas personas que padecen problemas de salud mental. Acaba el tema, en un vacío que en nada tiene que ver su actuación de fase, lo que hace que salgan un poco destartaladas, pulso que recuperan con su despedida. Complicado hacer de la salud mental un tema ganador. Pero lo pelean y demuestran pasión.

7.- La Sonora (2021). En la recta final, llega la novel murga del Carnaval, La Sonora, con Carlos Estévanez, con su grito en un brindis de futuro: "Arrejúntate". Comenzaron con un pasacalle para deleitar al público, con el montaje musical de Óscar Gómez.

A partir de ahí, de la letra de Nino Bello, 'La oposición de tu vida', un asunto de actualidad, tanto como que este fin de semanas hay una nueva convocatoria.

La Sonora ya había hecho historia, al lograr el pase a la final el mismo año de su estreno. El hilo conductor de su triunfo para la final, 'las oposiciones de políticos' que garantizan un sueldazo.

¿Qué hace falta para superar el examen? "Tienes que aprender a aparentar, para seguir desgranando algunos asuntos: solo hay que mirar para otro lado, como ocurre con la ley de dependencia o el atentado con los espacios naturales.

Buena crítica amarrada al hilo conductor: el paro, los ERTE...

Luego, los privilegios que le acompañan a los políticos, como los enchufes para los colegas o la plaza reservada que tienes en Santa Cruz para aparcar.

Y hacen un repaso final. Ellos cuentan situaciones y piden al público que digan a quien se refiere: el político. "Queremos gente preparada que represente esta bandera", finalizan para entonar un canto a Canarias y sus valores naturales. "Canario levanta, lucha por tu tierra".

8.- Zeta-Zetas (2015). Arrancan con música 'Country', con una banda de diecisiete músicos con instrumentos reales. Y los dioses del Carnaval, como se llama su fantasía, hacen honor a su disfraz, con un Besay Pérez, Luis El Cabra... y los solistas que deleitan; son la envidia de la obertura de la gala de la reina.

Y tras la exhibición musival y vocal, enlazan al pasacalle sin despeinarse, con el público pendiente de qué ocurrirá con un panel blanco que han levantado sobre la tercera grada.

"Esta noche el escenario lo hago yo". Fue el título del tema de Santi Martel y Javier Lemus, con el exquisito montaje musical del mago de las voces Richar Casanova.

Se apagó el recinto ferial para dejar paso al 'maping' que se iba a proyectar en la máscara construido metro a metro con el atrezo subido por los componentes.

"Tengo el don de poder crear", cantaban, con el recinto ferial mientras en la pantalla aparecía un libro que invitada a pasar las páginas. Y se lanzaron a navegar, para pasar entre escenarios de Nueva York, para elevar la emoción al máximo cuando hablar del cielo inmortal. Zeta-Zetas despierta los sentidos; no solo era ver, oír...

Luego construyen un escenario en una película de Carnaval donde Zeta-Zetas pone la banda sonora, para recriminar los documentales que se emitieron en el Carnaval Virtual, para seguir recriminando que los niños sean ignorados, como la comparsa infantil Tropicana y pidieron trato par facilitar la igualdad.

Y sonaron las chácaras, con un guanche en la proyección sobre el Teide, al ritmo de cantos canarios; parecía que Zeta-Zetas le había prestado en ese momento el disfrazado a Zeta-Zetas para recriminar a la RAE que no incluya el significado de canariedad, momento en el que si alguien faltaba por emocionarse el recinto se hizo murga.

En la película de Zeta-Zetas, momento para el blanco y negro en un homenaje al Carnaval prohibido, tocando el corazón, incluso con proyecciones de aquellos testigos de la época en la pantalla del escenario. Luego identifica los colores azul, al PP; rojo al PSOE... " para protagonizar un mano a mano con la Fufa que volvió al escenario para incorporar un rajazo a la prensa local.