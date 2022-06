Andaba yo ayer tarde pasando una fregona con la puerta medio abierta, para que saliera el calor que desprenden los calderos de garbanzas al calentarlas, cuando tocaron en la puerta y se asomó Agustín El Paja, que venía con una media fatiga porque estaba sin almorzar. ¡Entra hombre!, le dije, y mándate un buen plato de garbanzas para que se te pase.

No sé si la fatiga era por hambre, o por la noticia de que volvemos a tener vecinos aburridos que han empleado su tiempo, y su dinero, en pagar a un abogado que les prepare un documento, entregado al Ayuntamiento, para que nuestro Carnaval, nuestra fiesta más importante, sea trasladada del centro de Santa Cruz. El escrito no tiene desperdicio: según ellos, nuestro Carnaval nació como una fiesta familiar en la que seguramente el silencio era el denominador común. Ya puestos, por si cuela, piden unas perritas, que siempre vienen bien, por daños morales y no sé qué. También parece que les preocupa el daño al Patrimonio histórico y cultural que tienen en la puerta de su casa, porque el carnaval no es cultura, y piden además su traslado sin concretar si lo quieren en la dársena pesquera o en el polígono de Granadilla. ¿Qué habrá ocurrido?, se pregunta El Paja, para que el acuerdo alcanzado en 2007 se lo pasen por el forro y no quieran aguantar un carnaval que apenas va a durar dos noches.

En Las Palmas, el traslado obligado por unos vecinos supuso la muerte del carnaval en la calle. Esperemos que aquí no ocurra lo mismo por culpa de cuatro vecinos, y un abogado oportunista, que solo ven el carnaval como sinónimo de botellón y no de cultura, tradición, industria o empleo. ¡Fuerte manera de tocar las narices!