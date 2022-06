Viendo la dinámica de estos días, en los que la gente espera a que se acabe el evento de turno para salir corriendo a mi cantina a jartarse de garbanzas, estos dos días pasados me acerqué al recinto a escuchar las primeras fases de murgas adultas y allí me encontré, entre otros, con mi amigo el Kuki, que regenta una de las cantinas que hay en la terraza del recinto.

Viendo un poco el modus operandi de la gente que va al recinto a, se supone, escuchar las murgas, no deja de sorprenderme la enorme cantidad de personas que se pasan casi todo el concurso con el brazo aparentemente atornillado a la barra de la cantina. El Kuki se ríe diciéndome que son clientes fijos, pero a mi no me deja de asombrar el hecho de que, acabado el concurso, opinan de las actuaciones de todas las murgas como si las hubiesen visto cuando, lo que han hecho, es mantenerse adorando el grifo de cerveza como si estuvieran delante de la Fontana de Trevi. Avanzado el concurso, y algunos con la vocalización al 0,25, son capaces de opinar hasta cuál fue la mejor de la noche.

Mención aparte merecen los que, cuando actúan las murgas de las que más se espera, se levantan y se marchan dando la sensación de que estamos en el cine y se acabó la película. Igual podríamos instaurar el premio Yo voy a lo mío y entregarlo cada año, la noche de la final. Yo soy de los que me quedo hasta el final, aprovechando los enormes tiempos de espera entre murga y murga para ir al baño, o acercarme a la terraza, pedirle una caña al Kuki y reírme un poco con algunos comentarios de los opinólogos de cantina.