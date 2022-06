«Personalmente, no concibo el Carnaval en otro sitio que no sea su entorno histórico. Me ha sorprendido tremendamente en esta ocasión, porque después de dos años sin celebrarlo y en una edición de solo tres días de duración...», dice. «No lo acabo de entender después de dos años como los que llevamos; me sorprende este grado de agresividad, beligerancia, crispación para terminar dando este paso».

A raíz de la información publicada por EL DÍA sobre el requerimiento dirigido por los vecinos de un edificio de la plaza del Príncipe al alcalde y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, el concejal de Fiestas cree que «los vecinos plantean un Carnaval silencioso, cuando hablan de la eliminación y supresión del Carnaval como lo conocemos. Y plantean además un Carnaval muteado porque piden que dejemos solo los tres escenarios de la plaza del Príncipe, Plaza Candelaria y Francisco La Roche. Pero aún ni con esas parece que se pudiera llegar a un acuerdo con los vecinos, porque reclaman que a otra zona, fuera de donde se ha celebrado». El responsable de la organización asegura que hasta la fecha ningún vecino de ese edificio que ahora amenaza con llevar a los tribunales la celebración del Carnaval en la calle se había puesto en contacto para buscar una salida negociada, más allá de algunas publicaciones en las redes sociales, asegura. Cuándo se le pregunta por cuál es la diferencia entre la primera denuncia que se planteó en 2007 y quince años después, Alfonso Cabello recuerda que ya entonces se llegó a un acuerdo con los vecinos, precisamente en una edición en la que el actual concejal de Fiestas era el gerente de aquel organismo autónomo que dirigió Maribel Oñate. «Mi primera reunión en la semana en la que tomé posesión fue con Justo Fernández y Ángel Isidro Guimerá», recuerda. A partir de ahí, explica el concejal, se han establecido horarios. «En 2005 o 2006 no había horario de cierre. También ahora hay un real decreto que adoptando las medidas correctoras en base a un plan de autoprotección elaborado por el área de Medio Ambiente que permitan de forma excepcional durante las fechas del Carnaval, considerado como Fiestas de Interés Turístico Internacional, nos permiten superar los límites sonoros», continúa el edil. La gran diferencia de la primera denuncia a quince años después es que «en la actualidad se establecen medidas correctoras»: se establecen zonas con 85 decibelios, otras con 96 y hasta con 105 con limitadores registradores que controla una máquina precintada y al término del Carnaval emite un certificado y se entrega. Y si alguien no lo entrega, se da por no cerrado el expediente y se abre uno sancionador contra el empresario y contra el ingeniero que lo validaron y que puede motivar que quien firma, si incumple, no pueda continuar trabajando con las administraciones públicas»; «tienen responsabilidades». «No entiendo este grado de beligerancia después de los dos años vividos» Cabello precisa que los 105 decibelios se permiten donde hay música en directo, a un metro de la fuente de emisión del sonido. Más medidas adoptadas: se eliminó música en zonas como Villalba Hervás, a la altura de la plaza del Príncipe, o la supresión de los coches engalanados y carrozas dentro del cuadrilátero y moviéndose cuando querían regresar a sus casas», en la calle San José. «El ayuntamiento está dando los pasos para controlar el sonido en el Carnaval; se generó el Carnaval de Día que no existía, lo que abrió una franja horaria diferente, con un nuevo tipo de ingreso y un público más familiar», añade. «Se dan las condiciones para que se pueda seguir celebrando el Carnaval; estamos hablando, además, de dos noches –del viernes al sábado 24 de junio y la del sábado al domingo 25–, en las que están en juego nada menos que 35 millones de euros que genera la fiesta; hablamos de cultura, de identidad, de orgullo de pueblo». Para Cabello, «no parece procedente que en muchos barrios de Santa Cruz de Tenerife se estén celebrando fiestas patronales donde todos los vecinos apoyan la celebración, incluso firmando y hasta con su dinero para que se puedan organizar; no parece procedente este nivel de beligerancia». Aún así, Cabello dice estar «preocupado y ocupado» por el requerimiento de los vecinos del edificio de la plaza de Weyler. «Daremos todas las batallas necesarias para que se celebre el Carnaval. La directriz del alcalde es muy clara. Como todos los años, ya hemos redactado el plan de autoprotección que incluye las medidas correctoras y que serán presentadas al área de Medio Ambiente los próximos días y se pondrán a disposición de quien las quiera consultar.» «Estas medidas correctoras nos llevarán a tener la autorización para la celebración del Carnaval en base al marco legislativo», analiza el concejal, que reconoce que «le duele que, como santacrucero, no entendamos de lo que se trata». ¿Está en peligro el Carnaval este año? «Hemos recibido un escrito bien fundamentado; no es un escrito alegre. Es un escrito que tira a dar. ¿Está en peligro este año? Ahora mismo estamos prudentes y dando todos los pasos legales necesarios», continúa Cabello. El responsable de la organización reitera: «el ayuntamiento ha subido el nivel de exigencia con respecto a todas las autorizaciones y documentaciones necesarias que no se da en otro sitio de Canarias». «Fiestas se ha complicado técnica y administrativamente para aminorar los daños».