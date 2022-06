La idea del récord Guiness no es mala. Músicas populares. Intentaron interactuar pero les faltó algo. Eso sí, divierten. Su único pero, las rimas me recuerda a Escuelita murguera. Lo mejor su denuncia al plan de seguridad del último Carnaval en la Cabalgata.

Tienen ideas originales, pero con mucho riesgo. Para un récord Guinness o lo tienes muy preparado o te puede salir fatal, al final no sé si lo batieron. Buena idea pero no fue del todo la interpretación. El disfraz merece elogios ya que es genial y muy original.

Me pasé los veinte minutos en el karaoke. No podía mirar al escenario. Encima la web no se abría y no pude ayudar a batir ese récord que ya revisa el VAR. Letra flojita. La idea era buena. Sonaron mejor que en los últimos años.

