Seis murgas protagonizaron la segunda fase de murgas adultas, que arrancó con dos actuaciones propias de final: Diablos Locos y Burlonas, con Triqui-Traques peleando por volver con humor a final.

Desbocados también apostó por desquitarse en un repaso a la actualidad y hasta entregó 6.500 euros de su contratación a cuatro ONG.

1.- Burlonas (2012).- La murga de Adela Peña es la definición de por qué enamoran las murgas. Grandes. "Con Burlonas llegó el Carnaval", finaliza el pasacalle de la formación que en los últimos cuatro años está empadronada en la final. Bajo las órdenes de Adela Peña, ganaron confianza en su primeros compases sobre el escenario.

Se fajaron en su tema "Un Carnaval de ciencia ficción", que arrancón a ritmo de 'Bella ciao' con solista incorporada, mientras a la derecha un grupo de extras apoyaba la letra con una recreación mientras en tu letra recriminaron la mala situación de la Sanidad y la situación de la pandemia. Parecía que cantaban de puntilla, aunque fue ganando fuerza cuando apostaron por una mejor educación y la igualdad, con viaje incluido a la ministra.

Lo de Burlonas era un 'examen de conciencia' de aquellos que esperaban que de esta crisis se iba a salir mejor personas, y se acercaron al ayuntamiento para centrar su crítica en el alcalde y en Evelyn Alonso. El tema se vino arriba justo en ese momento, cuando reprocharon el 'dinero que le han regalado' a Enrique Camacho, director artístico de este Carnaval. Adela Peña demostró su encanto; encarnando el espíritu de la murga y tirando del grupo con otro rajazo al alcalde, por querer limitar el concurso a pasacalle y despedida, y se crecieron aún más cuando recordaron la situación de los barrios. Rajazo en do mayor de Burlonas. Letra, letra, letra.

Nos vemos el viernes. ¡Gracias por existir!

2.- Diablos Locos (1970).- Los trónicos se pasearon por el escenario desde el minuto uno cuando presentaron su fantasía de 'majorettes' de la mano de su generación 'okaidi' y que de la mano de Tomy Carvajal ha venido a revolucionar más si cabe las locuras de Maxi Carvajal y Víctor Asensio con el buen gusto musical del mago de las voces Acaymo Correa, que se sumó desde las bodas de oro de los trónicos en 2020.

Y con la alfombra roja, como las llamaradas de la pantalla y con el recinto 'incendiado' y viviendo una final adelantado, los Diablos Locos se convirtieron en unos 'enterados'. Y rajazo a Enrique Camacho por censurar la canción de la murga, para cantar luego el tributo a las jugadoras de fútbol con una excelente interpretación musical.

Luego, la especialidad de la casa. Otro 'revencazo' al alcalde que después de corearlo dijeron que tiene puestos sus ojos en el Cabildo. 'Si te vas, cierra la puerta al salir'. Y, por si no se había enterado en director de la gala, de nuevo otro viaje, para culpar al concejal y al alcalde de que Enrique Camacho convierta el Carnaval en un negocio.

Diablos sentó cátedra en el nacimiento de Tomy Carvajal como un director enorme.

Una lágrima de emoción cayó del cielo trónico. O dos.

3.- Triqui-Traques (1968).- Con Jose Otero al frente de la murga en concurso más antiguo del Carnaval. No solo tomaban el relevo a Diablos sino también a Burlonas. La que fuera murga show del Carnaval se presenta con su director musical desde 2020, Javier Suárez Plata.

Su fantasía sacó punta a su logo, y en su pasacalle se reencontraron con el público rememorando el ambiente de final; eran Triqui en su salsa, en ese diálogo con la grada.

Tema de concurso. "¿Siri o Alexia? Pues tú tampoco no eres ni Primi ni Javi Lemus". Fue el diálogo de la presentación del tema en el que la murga interactuó con la móvil de su móvil, La Chaxi. No era la Posesa, ni Frankestein, ni Tino-Nino... perso estaba a la altura de 'Las Sombras' que le valió años atrás el pase a final.

Apuesta por el humor -no cacofónico de la factoría Cornuca (Lucas, Fran,...). "Guapo de cara a la pared", entre sus golpes, en una canción que conjuntó humor de principio a fin, un género en vías de extinción en este concurso y que resucitó con Triqui.

Justo cuando pidieron al público que se pusiera en fiesta para bailar con ellos, el tema hizo un extraño y se perdieron. En la recta final, se quedó en un intento. Su triunfo, resucitar el humor. La incógnita, saber si era suficiente para reencontrarse con la final de la que perdieron el pulso en 2019.

4.- Desbocados (2006).- Dirigidos por Juani Padilla se plantaron sobre el escenario con buenas voces, gracias al montaje de Urbano García que ha modulado las voces. En su presentación, lucharon por no bajar enteros.

Ya en su tema, 'No todo vale', arrancaron con una primera estrofa que evidenciaba que 'no todo vale' para llegar a la final. Referencia a la venta de Emmasa, con mención a Zerolo, una operación que se hizo en ¡diciembre de 2008!. Sin duda, no todo vale.

Del año 2008 a 2020, para cantar a los cuerpos de seguridad, militares y sanitarios que ayudaron durante la pandemia, para enlazar con la política y criticar la desaparición del proyecto Ansina. Los asuntos abordados parecían anacrónicos. Luego, giro para criticar a los extremistas y las etiquetas que impone la sociedad, en un canto a la igual.

El tema parecía un dosier de prensa. Tiempo para el Carnaval virtual, en el que reprocha a Camacho que se haya montado su productora antes de culpar al ayuntamientos, para mezclar con la situación de los hospitales y los mayores.

La emotividad por el tributo a las ONG, con la entrega de 6.500 euros de su contratación, superó en ese momento la calidad de su interpretación. Tiene premio cuadrar su despedida a cuatro segundos del crono.

Gracias por pelear y trabajar para salir al Carnaval.

