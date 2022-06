Chiquito cabreo traía Toño el Burravieja después de haber ido al recinto a ver la Gala y es que, pensando encontrarse unos sillones grandes, cómodos, tapizados y de lujo, se encontró con las sillas de toda la vida. Ya le expliqué que lo de los sillones que comentaba, que valen casi mil trescientos euros cada uno, son los que les van a poner a sus señorías en el Parlamento, y no los del recinto.

En todos sitios ve Toño un problema; también en las declaraciones del concejal de Fiestas en las que aseguraba que, este año, serán flexibles con las bases. ¿Eso qué quiere decir? preguntó el Burravieja, ¿que la murga que se pase de tiempo no será descalificada? ¿O quien no presente sus letras a tiempo tampoco? Yo le expliqué a Toño que el problema de las bases en el carnaval es como los disfraces o la purpurina; han existido toda la vida. Cabello anunció que, pasado este carnaval, las bases se someterán a revisión y actualización pero yo me atrevo a adelantar que siempre nos encontraremos con algún vacío legal o alguna laguna pendiente; esos vacíos los tiene hasta la propia Constitución española y es que todo evoluciona y es casi imposible establecer unas normas que recojan lo actual y todo aquello que pueda surgir de la creatividad propia del ejercicio del carnaval.

Honestamente, yo creo que nadie concursa con la intención de saltarse las bases, simplemente nace una idea y si no está claramente prohibido en las mismas, lo normal es que se tire hacia adelante. No obstante, me parece genial que se haga una actualización lo más amplia posible y que los grupos sigan respetando las normas para que todo transcurra con normalidad y sin sobresaltos; esa es la base.