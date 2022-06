Con quince minutos sobre la hora anunciada, para tener cobertura en directo de la Televisión Canaria, arrancó la primera fase de murgas del Carnaval con casi media entrada en el recinto ferial.

Sin teloneros, porque las murgas infantiles actuarán la próxima semana, abrió Tras Con Tras, con una presentación montada por Cristo Casas en el que demostraron su mejoría musical. Su presentación para reencontrarse con el Carnaval se lo podían haber ahorrado y haber cantado dos veces el pasacalles. Una auténtica bomba; en la mejor interpretación de la historia. Tienen magia y prometen.

1.- Tras Con Tras (1995). Su tema único, Tras Con Tras saca la cara más amable. Se transformar en asistentas de hogar para limpiar la casa de Patricia Hernández, con alguna mención al peine de Alfonso Cabello o de lo que se enteran cuando van a la casa de Evelyn Alonso.

La calidad musical de Tras Con Tras invitaba al público a subir al escenario y hacerse murga con ellas. Las chicas de Melca Barrera apostaron por un tema comercial que parecía de Gara García y que acabó demostraron la autoría de Cristo Casas, su director musical. A partir de ahí cambian el ritmo festivo para entrar en chanchullos que por falta de dicción se perdían detalles. Y es que se fueron incluso a limpiar la casa de Jordi Hurtado. Parecía que perdían el buen pulso de sus primeros minutos de actuación.

Lo que parecía una actuación para la historia acabó en un desorden de las limpiadoras de Tras Con Tras, con mejor interpretación que letra. Fueron a ordenar su repertorio y acabaron apilados y desordenados unos argumentos que perdieron la fuerza inicial. ¡Con lo bien que iban! Pero las limpiadoras quitaron el polvo y afloró la murga que eran. Gracias por el esfuerzo de salir al Carnaval. Pudieron tocar el cielo y se quedaron limpiando.

2.- Zeta-Zetas (2003).- Llegaron los "Dioses del Carnaval". Así de denomina su fantasía, de Santi Castro. Y su presentación fue al pie de la letra, en este caso con una big band en donde escribieron en mayúscula los primeros acordes de 2020 cuando colocaron entre el público una orquesta. Nadie dijo nada y este año se vinieron arriba y montaron un espectáculo. Solo le faltó Chanel.

A partir de ahí, pasacalle y alfombra roja para ejecutar su primer tema. La presentación empalagó tanto de perfección que el primer tema de concurso daba vueltas y vueltas y no acababa de explotar. Con el magistral montaje musical de Ricard Casanova, poco parecía importar lo que cantaban, que parecía una bola de sonido para cantar a los políticos. Decían lo mismo cantándolo de todas diferentes formas para reprochar que los gestores públicos, en Imagen y semejanza, se cargan Canarias. Y de pronto el tema saltó a rendir tributo a la gente del Carnaval, con un viaje al 'compañero puñalada.

Ahí dejan atrás el disfraz de 2022 para aparecer con la fantasía de 2022, porque se habían quedado congelado. La idea mucho mejor que la ejecución. Ahora no ven a Patricia, sino en su sitio Bermúdez; el cambio del escenario de ubicación y recuerdan que el Carnaval de este año no se celebra en febrero sino en junio. Lo peor de su actuación, que la presentación es tremendamente superior (aunque no es murga) a la letra de tema en concurso. Y acabaron preguntando de qué sirvió tanta desgracia si ahora somos peor. Ellos sin duda fueron mucho mejor en su presentación, con una letra de fase de trámite que solo con su Interpretación están en final.

Fue un tema engolado, en el que se gustaban cantando para decir de diferente forma la misma cosa. Cantan la presentación en los veinte minutos y se ganan el primero de Interpretación, primero de Presentación, primero de Solistas, primero de Ritmo y Armonía y Premio Vacilón.

3. Mamelucos (1980). Llegados de la Casa del Miedo, estrenaron a Airam Bazzocchi como director. En su presentación desvelaron en concurso su fantasía, Los Caballeros del Zodíacos, de Josué Quevedo. Aquellas voces quedaron perdidas en la primera puesta en escena, menos mal que recuperaron el orden musical, con Xerach Casanova fuera del escenario y con Airam marcando el compás.

El tema, con la idea de que "Íbamos a salir mejor", un repaso por lo ocurrido desde la pandemia, desde un rajazo al concejal de Fiestas, al que se acaba de estrenar con actos en la calle y ya le señalan la puerta; o un viaje a los murgueros de Las Palmas, los mismo que los acompañaron en el tema SaryMamel's a los que los invitan a no venir a quitar entradas al público de Santa Cruz.

A partir de ahí, más caña a la Iglesia, denuncia a la inmigración y el tema se desmoronaba, incluso a ritmo de pasodoble cuando se resisten a que los identifiquen con ATI o niegan ser beneficiados por Carlos Mas. Más fuerza en el compás del pasodoble que en la letra cuando hablan del concurso adulto, que no es el infantil. Pues vale.

Por momento en la recta final parecía una retahíla de asuntos recurrentes como el rechazo a La Tejita para acabar con el tributo a los grupo que han hecho para hacer Carnaval, en el mejor momento de toda la canción. La actuación de Mamelucos valió por el minuto de oro con el que cerraron su tema de concurso que tuvo de todo. Protagonizaron un minuto de oro.

4. Trapaseros (1991). Llegan desde Los Realejos.