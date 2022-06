Nuestra fiesta coge velocidad de crucero y mi cantina también. La noche del viernes, acabada la Gala, se llenó mi negocio de diseñadores, escenógrafos, coreógrafos, presentadores y un sinfín de expertos que hicieron una resonancia magnética del espectáculo de Enrique Camacho, quien después de un pequeño paréntesis de tan solo un día, afronta esta tarde otro acto importante: La elección de la Reina de nuestros mayores.

Y es que hoy se celebra una Gala que, afortunadamente, ha resurgido de las cenizas en las que llegó a estar en mi etapa de gerente de Fiestas. Uno de los años, al cierre de inscripciones, solo se habían presentado dos candidatas y tuvimos que hacer malabares para salvar el acto. Fue una época dura en la que además, los recortes propios de la crisis económica de aquellos años, no daban mucho margen a la creatividad. No había presupuesto ni siquiera para contratar a Pepe Benavente, quien se presentó en el recinto ferial y me dejó de piedra cuando me dijo: El dinero da igual, yo a “mis niños” no los dejo sin mis canciones.

Me alegra que en la de hoy se note el resurgir de nuestros mayores, gracias a que, muchos ayuntamientos, han vuelto a presentar candidata como ocurría antiguamente, dándole además al acto un marcado carácter insular. Ya solo falta que nos llevemos la sorpresa de que, dichos organismos municipales, hagan como antaño y contraten guaguas para desplazar a los mayores del municipio, cada uno a apoyar a su candidata, y que el recinto se ponga a rebosar de ese público tan especial y entusiasta que no se fija en los focos, ni en el escenario, ese que solo piensa en sentarse a pasar una tarde de domingo en la que poder disfrutar de su eterna juventud.