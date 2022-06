Tal cual imaginaba ocurrió. Fue acabar la Gala de la Reina y empezar a llenarse mi cantina de gente y a partir de ahí, un corre corre hasta la madrugada. A pesar de que la propia gala era el tema de conversación, en la esquina de la barra estaba Andrés El Garimba, mandándose una ídem, y un tanto cabizbajo, preocupado por la merma de gente que pueda tener esta noche el concurso de agrupaciones musicales por su coincidencia con el partido del Tenerife en Girona.

Por más que intenté tranquilizarlo no hubo manera. Le dije que el fútbol solo coincidirá una hora; que hay gente a quien no le gusta el deporte rey y optará por disfrutar una noche de carnaval en el recinto; que la gente tiene muchas ganas de carnaval y se está volcando con los actos... pero ni con esas. La verdad es que me da la sensación de que, este año, la asistencia al concurso va a ser mucho mejor que la de años anteriores. Es cierto que la gente tiene muchas ganas de carnaval, lo demuestra que las entradas de la gala se agotaron y las de murgas y comparsas también. Presiento que la asistencia esta noche será importante.

Yo se lo dije al Garimba, que en mi cantina siempre animo a todo el mundo a que vaya, que hay que apoyar a nuestras agrupaciones, que también ensayan duro durante meses, poniendo trabajo e ilusión y aunando esfuerzos, como hacen el resto de colectivos, para que nuestro Carnaval sea un éxito, y a las pruebas me remito: Es casi la única modalidad donde no va a faltar ni un solo grupo en este atípico carnaval de verano, razón de más para esforzarnos nosotros también y combinar hoy fútbol y agrupaciones.