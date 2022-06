A las 21:00 horas comenzó el concurso de agrupaciones musicales del Carnaval, con casi el mismo número de público que de técnicos y operarios del recinto ferial. Fue un arranque en familia, entre los que se encontraron el concejal de Participación Ciudadana, Javier Rivero; la responsable de Personal, Puri Dávila, y la responsable de Anaga, Macu Fuentes.

1. Salsabor (2009). A las órdenes de José Villanueva, la agrupación que lidera Yurena Delgado 'La Negra' representó la ceremonia hindú Samaroh para justificar su fantasía, una creación de Moisés Rodríguez y Pagfam, en su afán siempre de poner en valor el disfraz. A partir de ahí ejecutaron una declaración al Carnaval, “puede ser que el amor sea más fuerte” cantaron sus solistas que celebraban el regreso de la fiesta después de la pandemia.

La actuación de Salsabor era poesía. “Para lo que hemos vivido no existe cura”, aseguraron.

Y a partir de ahí, “Así soy” (This is me), su tema en concurso, con Texenery Silvera Rodríguez como solista, para finalizar “bailando”, en una actuación fugaz ajustado a un tema de concurso y quince minutos de duración máxima, como se acordó en el Carnaval del regreso tras la pandemia. Lo peor, el puesto, y la falta de público, que pelearon con solistas para enamorar.

2. Teiderife (1990). Llegaron sacando orgullo de Carnaval reivindicando a Celia Cruz. “Teiderife es unión de dos nombres grandes”, recordó una componentes mientras accedían los componentes con la fantasía “Reyes del hielo”, de la propia agrupación. Con Carlos Navarro, arrancaron con su pasacalle “Buenas noches, señores”, una composición con la que saludaron a los pocos cientos de personas presentes en el recinto, interactuando incluso con el público como quien prueba sonido antes de pasar con su tema de concurso, “Mi tierra”, de Gloria Stefan. Y se despidieron con diáloho amigo al escaso público.

3. Chaxiraxi (1980). Es la agrupación decana de la modalidad y una de las favoritas. Con Tano Mujica al frente, se presentaron con una fantasía 'Sandunguera', de Gustavo Benítez, a ritmo del tema 'Maduco'. A diferencia de otros años dejaron las opciones abiertas para el resto de compañeros. Su triunfo para concurso, 'Flor pálida', con la intervención de Javier Tablón. Se despidieron con 'Wassamatter. Baby”. Siempre son referentes de una modalidad que pelea por la excelencia musical, incluso en un día marcado por el partido del CD Tenerife en su pelea por el ascenso.

4. Cantares Luz de Luna (2011). Entraron al escenario con ritmos propios del mundo del Circo para realzar su creación, 'La vida es bella', de su diseñador, Julio Pelayo, a la que también pusieron música en su presentación con la canción de La Trova. Con Juanjo Monzón, el hijo del padre de las comparsas, al frente de la formación desde la última edición en concurso, apostaron por otra declaración de amor a la vida, 'Cómo me gusta la vida', de Funambulista. En las congas, Tairé, la tercera generación Monzón., que marcó el compás de la despedida, 'Beso a beso'.

5. Nobleza Canaria (1987). Con Suso Mujica en la dirección, tocó el turno a la agrupación de doña Germi que luce la fantasía 'Y llegó la rumba', de Juan Pedro Hernández. Tras una presentación tradicional ante el público, apostaron por su tema en concurso, 'Flores para tu altar', según la versión de Los Gofiones y Lucrecia. Apostaron por el corte tradicional de las formaciones musicales en las que su participación es un espectáculo, más en una edición que tanto han trabajado para poder sortear las medidas sanitarias. La apuesta este año por un tema en concurso da agilidad pero deja sabor a poco e sus repertorios.

6. Los Yuppies (1986). "Carnavaleros, porque son muchos los que saben mucho y muchos que son pocos". Fue la presentación de la agrupación de José Víctor Afonso, con su "Trabalenguas". Este colectivo hace el espectáculo más anárquico y divertido, y con composiciones propias. Y siguieron con lo que José Víctor Afonso denominó un himno, una composición del aficionado murguero Enrique Rodda, el mago del timple que por las redes sociales emociona con su exquisito buen gusto y magia, un canto a las ocho islas con el ímpetu de Sergio Hernández de León, y hasta incluyeron un bis. Su fantasía, 'Perdonen las molestias', de Damián Rodríguez.

Viene Caña Dulce, una de las grandes favoritas.

(Próxima actualización)