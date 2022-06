¿Cómo vive el reinado más largo de la historia del Carnaval?

Al principio, cuando nos interrumpió la pandemia, me generó un poquito de frustración, pero creo que me ha aportado muchas cosas durante dos años. Aparte de único, ha sido diferente. Estoy agradecida con poder vivir esta experiencia. Lo que al principio fue una sensación un poco desagradable ha acabado siendo una experiencia larga y bonita, y, sobre todo, espero que no vuelva a ocurrir por lo que ello supone, que no habrá más pandemia ni situaciones similares.

¿Volverá esta noche al escenario de la gala, dos años después?

Sí, estaré presente.

¿Cómo se lleva eso de ser reina en 2020 y tener guardiana del cetro en 2021?

Naomi Cabrera, que encima es amiga mía, ha hecho una función estupenda de guardarme el cetro durante un año (se ríe), lo que me ha permitido hacer un break, como quien dice, y ya me lo ha devuelto para dejárselo a quien será la nueva reina del Carnaval 2022.

Ya pisó el escenario el día de la inauguración. ¿Qué tal la experiencia como presentadora?

Maravillosa. Ha sido una experiencia nueva para mí porque era la primera vez que asumía esta responsabilidad. Estoy muy contenta con el resultado y la verdad es que me ha encantado. Me considero una persona muy polifacética y que sirvo para todo y me encanta salir de la zona de confort y probar cosas nuevas.

Lo que está claro es que es una mujer de escenario, ya sea de Carnaval o de televisión.

Completamente, yo me adapto a todo.

¿El Carnaval abre puertas para llegar a la moda o a televisión?

En mi caso, la participación en el programa de televisión no tiene nada con que sea una proyección por mi condición de reina del Carnaval en 2020. Antes, las reinas tenían una proyección mucho mayor que en la actualidad, y espero que con mis palabras y experiencia lo arreglen porque la proyección es bastante poca. En mi caso, es cierto que influyó un poco la pandemia y las limitaciones que se establecieron para el desarrollo de actividades, pero la realidad es que no participé en Fitur, a diferencia de lo que era habitual antes. Según lo que hemos hablado entre compañeras vinculadas a los reinados anteriores, las soberanas tenían más protagonismo porque iban a otros destinos a representante nuestro Carnaval y eso se ha perdido un poco por el camino.

¿Y qué hay que hacer para recuperar ese protagonismo de la reina después de la gala?

Nuestras instituciones deben mover y promover la actividad de la reina del Carnaval, que creo que es súpernecesaria.

¿Quedará en un vacío cuando esta noche entregue el cetro o quedará como reina de 2020?

Si te soy sincera, estoy un poco triste porque es una situación que todavía no he asimilado. Se ha hecho tanto de rogar... Inicialmente se planteó que el Carnaval se iba a celebrar en febrero, luego fue un sí pero no y se acabó aplazando a junio. No asimilo que esta noche, después de dos años, va a llegar el momento que llevo esperando tanto tiempo: será una sensación dulce. Me quedaría el reinado eternamente porque es un orgullo ser la reina del Carnaval más longevo y haber pasado a la historia. Por otra parte estoy muy feliz de que Santa Cruz vuelva a tener reina por lo que supone: volvemos a tener Carnaval.

Participó en la gala inaugural de este año. ¿Le gusta el escenario?

Me encanta el escenario del recinto ferial. Es un escenario de Eurovisión y, precisamente, tenemos la actuación de Chanel. La escenografía es una pasada, enorme y el juego de luces es espectacular. Aunque no voy a desvelar detalles de la gala de esta noche, va a gustar bastante.

¿Por qué va a gustar?

La obertura del espectáculo, por ejemplo, me llama bastante la atención porque me parece muy bonita.

Si tuviera que descartar algún momento, ¿se quedaría con la obertura?

Sí, de lo que he visto, sí. Es muy emotiva y con muchas ganas.

Ya habrá visto algunas fantasías que se están montando en el recinto. ¿Hay nivel en los trajes de las fantasías?

Sí, sí hay nivel en las once candidatas a reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022. Todos los años digo lo mismo: siempre hay nivel, lo que ocurre es que hay cosas diferentes, pero ninguno de nuestros diseñadores pasan inadvertidos ni dejan indiferente a nadie. Unos con un estilo; otros con otro. Para mi no existe el traje feo, sino que existe una amplia gama con diferentes estilos de trajes de reina. Cada uno tiene su estilo y al final la realidad es que la diversidad forma parte del Carnaval.

¿Qué se espera de la gala cuando haya acabado?

Creo que va a tener un resultado muy bueno. Enrique Camacho (el director artístico de la gala) es un gran profesional y le pone mucho amor a lo que hace, y va a quedar muy bien.

¿La actuación de Chanel va a dejar en segundo plano a la nueva reina del Carnaval?

No, no lo creo. Es cierto que ayuda como atractivo tener la actuación de Chanel. Ha sido un acierto contar con esta artista, de la misma forma que te digo que no ha sido tan afortunadas otras que se han traído al Carnaval. Este año ha sido un gran acierto traer a Chanel: le doy un veinte sobre diez. Creo que tener a Chanel en la gala del Carnaval de Tenerife es algo histórico porque dejó el listón muy alto en Eurovisión y después de tantos años dejó el listón muy alto en el top 3, cosa que no pasaba desde hacía muchísimos años. Aparte de que ella lo hace maravilloso y genial, me hace una ilusión tremenda de que forme parte de este Carnaval.

¿Subirá con traje elegante o con traje de reina?

Sorpresita...

¿Algún diseñador favorito?

Yo qué te voy a decir, si fui reina con Sedomir; barro para casa y sus fantasías me gustan mucho.