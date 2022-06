¡Qué bien me vienen estos parones que hay entre los actos del Carnaval, porque me da tiempo a limpiar bien mi cantina, traer garrafones y, sobre todo, darle descanso a mi viejita, que la tengo reventada porque no para de rellenar garbanzas un día tras otro!

A media tarde apareció por aquí Ambrosio El Lechuga. Lo llamamos El Lechuga porque, en temas relacionados con nuestra fiesta, suele estar muy verde. Estuvo desde las cinco de la tarde, hasta que cerré, dándome la vara con el concurso de agrupaciones de Cádiz, cuya final se celebró el pasado viernes. De la fiesta gaditana es todo un entendido. Que si el Canijo no sé qué, que si Manolo Santander no sé cuánto, que si el pasodoble que le cantaron al Kichi, su alcalde, fue una pasada, que si tal chirigota fue el cajonazo... En el colmo de la incongruencia se queja de que nuestra final acaba a las tres de la madrugada, pero presume de que la de la Tacita de Plata termina a las ocho de la mañana del día siguiente; por no decir que le parecen muy largos los tiempos que transcurren entre murga y murga, o entre comparsa y comparsa, y no le parece mal que en el Teatro Falla, esas pausas lleguen a durar hasta media hora. Y lo peor de todo es que, por las conversas que se producen en mi negocio –y en las que puedo poner la oreja–, cada vez hay más Ambrosios que te recitan los premios de chirigotas, comparsas y coros, pero no tienen ni idea de quién ganó, por ejemplo, nuestro concurso de murgas infantiles. Yo, porque no debo incordiar a mis clientes porque, si no, a más de uno le diría: ¡Fulanito!.. ¿Y lo nuestro, pa’ cuando?